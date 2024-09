© Foto: Zoonar | Andrii Yalanskyi - picture alliance



Realty Income ist einer der zuverlässigsten Dividendenzahler überhaupt. Nun hat das Unternehmen seine Monatsdividende erneut angehoben.Immobilien-Aktien feiern bereits seit einigen Wochen ein starkes Comeback. Die Aussicht auf die möglicherweise schon in der kommenden Woche beginnende Zinswende der US-Notenbank sowie ein verstärktes Interesse an defensiven Value-Werten lassen Betongold in der Anlegergunst steigen. Am deutschen Aktienmarkt führte das in den Anteilen von Vonovia jüngst zu einem technischen Kaufsignal. Nach einem Upgrade der US-Investmentbank Goldman Sachs legte am Dienstag auch das Papier von Aroundtown den Turbo ein und kletterte um über 10 Prozent. Immo-Aktien brauchen sich …