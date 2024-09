The Platform Group AG, ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat den Anteil an der Gesellschaft Simon-Profi-Technik GmbH, Kaiserslautern, sowie an der Plattform Motorprofi.com auf 100% erhöht. Per September 2024 wurde ein Vertrag über die restlichen Anteile mit den Gesellschaftern unterzeichnet. Das Closing wird für Dezember 2024 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Hauptpartner der Plattform Motorprofi sind Stihl, Husqvarna, Honda, Stiga sowie Makita und Sabo. Darüber wurde per Asset Deal das Unternehmen Angermeier Garten- und Forsttechnik, Pirmasens, ...

