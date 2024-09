Neue Fantasie für den chinesischen Tech-Riesen Alibaba: Der Konzern ist jetzt auch an den Festlandsbörsen in Shanghai und Shenzen gelistet. Damit haben die Heerscharen chinesischer Privatanleger erstmals Zugriff auf die Aktie. Am Dienstag ging es gleich nach oben. Bis zu fünf Prozent legte der Kurs des E-Commerce-Konzerns zu. Alibaba stand bislang in der Heimat bislang nur in Hongkong auf dem Kurszettel. Primär ist die Aktie seit 2014 nach dem damals weltweit größten Börsengang in New York gelistet. ...

