NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 170 Euro auf "Buy" belassen. Die ersten Wochen mit der CardLink-Lösung für das E-Rezept seien positiv verlaufen, schrieb Analyst Martin Comtesse am Mittwoch nach Gesprächen mit dem Management. Am Wettbewerbsumfeld habe sich nichts geändert. Ein Onlineanteil von mindestens 10 Prozent am Gesamtgeschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland sei das Basisszenario./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2024 / 05:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2024 / 05:09 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012044747

