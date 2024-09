EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Verwaltetes Vermögen & Rekordzuflüsse: Valour meldet ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 661 Millionen C$ (487 Millionen US$) zum 31. August 2024. Trotz eines Rückgangs des AUM aufgrund der Anlagenpreise verzeichnet man im August den mit einem signifikanten Nettozufluss von 14,1 Mio. C$ (10,4 Mio. US$) höchsten Nettozufluss des Jahres 2024. Dieses Wachstum spiegelt das starke Vertrauen der Anleger und die anhaltende Nachfrage nach den ETP-Produkten von Valour wider.

Valour meldet ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 661 Millionen C$ (487 Millionen US$) zum 31. August 2024. Trotz eines Rückgangs des AUM aufgrund der Anlagenpreise verzeichnet man im August den mit einem signifikanten Nettozufluss von 14,1 Mio. C$ (10,4 Mio. US$) höchsten Nettozufluss des Jahres 2024. Dieses Wachstum spiegelt das starke Vertrauen der Anleger und die anhaltende Nachfrage nach den ETP-Produkten von Valour wider. Starke Finanzposition: Zum 31. August 2024 beliefen sich der Bestand an Barmitteln und USDT-Saldo auf ca. 26,2 Mio. C$ (19,4 Mio. US$), während die aktuell zu zahlenden Kredite ca. 17,5 Mio. C$ (13 Mio. US$) betragen. Das Unternehmen erwarb und hält außerdem 204,3 BTC und diversifizierte seine Treasury-Bestände mit 21,3 ETH, 246.683 ADA, 64.616 DOT, 5.345 SOL, 490 UNI, 433.322 AVAX und 2.515.203 CORE-Token, deren Wert sich zum 31. August 2024 auf insgesamt ca. 33,9 Mio. C$ (25,1 Mio. US$) belief.

Toronto, Kanada, 10. September 2024 - DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: RB9 ) ( OTC: DEFTF ), ein Finanztechnologieunternehmen, das in der Zusammenführung traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen ("DeFi") Pionierarbeit leistet, freut sich bekannt geben zu können, dass das Tochterunternehmen Valour Inc., und Valour Digital Securities Limited (gemeinsam "Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), zum 30. August 2024 ein verwaltetes Vermögen ("AUM") von 661 Millionen C$ (487 Millionen US$) verbuchen kann. Dies entspricht einem deutlichen Anstieg um 30 % gegenüber dem Vorjahr.



Trotz eines Abwärtstrends bei den Preisen für digitale Vermögenswerte erzielte Valour im August den höchsten monatlichen Nettozufluss des Jahres 2024 mit 14,1 Millionen C$ (10,4 Millionen US$). Dieser Meilenstein unterstreicht das starke Vertrauen der Investoren und die wachsende Nachfrage nach dem Produktangebot von Valour.

Wichtigste Produkte, die Zuflüsse fördern:

Zu dieser außergewöhnlichen Leistung tragen unter anderem folgende Produkte bei:

Valour Solana SEK: 6,03 Mio. C$ (4,4 Mio. US$)

6,03 Mio. C$ (4,4 Mio. US$) Valour BTC Zero SEK: 3,6 Mio. C$ (2,7 Mio. US$)

3,6 Mio. C$ (2,7 Mio. US$) Valour ETH Zero SEK: 920.100 C$ (677.600 US$)

920.100 C$ (677.600 US$) Valour Cardano SEK: 661.200 C$ (486.800 US$)

661.200 C$ (486.800 US$) Valour NEAR SEK: 586.900 C$ (432.200 US$)

Diese Zuflüsse unterstreichen Valours Führungsstärke als Vermittler von Zugang zu vielfältigen digitalen Ressourcen über innovative ETP-Produkte.

Das Unternehmen verfügt weiterhin über eine starke Finanzposition mit einem Kassensaldo von ca. 26,2 Mio. C$ (19,4 Mio. US$) und zahlbaren Krediten von ca. 17,5 Mio. C$ (13 Mio. US$) zum 31. August 2024. Außerdem hält das Unternehmen 204,3 BTC und diversifizierte seine Treasury-Bestände mit 21,3 ETH, 246.683 ADA, 64.616 DOT, 5.345 SOL, 490 UNI, 433.322 AVAX und 2.515.203 CORE-Token, deren Wert sich zum 31. August 2024 auf insgesamt ca. 33,9 Mio. C$ (25,1 Mio. US$) belief.

Zu den jüngsten strategischen Entwicklungen ab August gehören:



Richtungweisende Absichtserklärung mit der Wertpapierbörse Nairobi und SovFi zur Entwicklung und Einführung von Valour ETP in Afrika



Valor unterzeichnete eine Absichtserklärung ("MOU") mit der Wertpapierbörse Nairobi ("NSE") und SovFi Inc., um die Schaffung und Emission von sowie den Handel mit ETP für digitale Vermögenswerte auf dem afrikanischen Markt zu erleichtern. Diese Partnerschaft nutzt Valours Fachwissen im Bereich digitaler Vermögenswerte und die Finanzlösungen von SovFi, um die Marktinfrastruktur zu verbessern und eine breitere Anlegerbasis zu gewinnen. Ziele der Zusammenarbeit sind die Erhöhung des Handelsvolumens der NSE, Stärkung ihrer Position als führendes Finanzzentrum in Afrika und gleichzeitig die Ausweitung von Valours Marktzugang in der Region. Kenia mit seinem wachsenden Markt für digitale Vermögenswerte und seinem innovativen Ökosystem für mobile Geldgeschäfte ist dafür gerüstet, von dieser transformativen Initiative zu profitieren.

"Wir freuen uns über die anhaltende Leistungsstärke der ETP-Produkte von Valour, wie die rekordverdächtigen Zuflüsse im Jahr 2024 und das stetige Wachstum der AUM-Position in diesem Geschäftsjahr zeigen", sagte Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. "Trotz Gegenwind am Markt und sinkender Anlagepreise zeigen die jahreshöchsten Nettozuflüsse im August 2024 das starke Vertrauen der Anleger in unsere Produkte und die wachsende Nachfrage nach innovativen digitalen Anlagelösungen. Unsere strategischen Partnerschaften, wie die jüngste Absichtserklärung mit der Wertpapierbörse Nairobi, stärken unser Engagement für Produktinnovation und Marktexpansion weiter. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin darauf, einen Mehrwert für unsere Investoren zu schaffen und gleichzeitig mit innovativen Produkten für digitale Vermögenswerte marktführend zu bleiben."

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ( OTC: DEFTF ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das in der Zusammenführung traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen (DeFi) Pionierarbeit leistet. Mit branchenführenden Web3-Technologien im Fokus setzt sich DeFi Technologies zum Ziel, einem breiten Anlegerkreis Zugang zur Zukunft des Finanzwesens zu verschaffen. Mit der Unterstützung eines angesehenen Expertenteams, dessen umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte wir uns zu Nutze machen, streben wir danach, die Art und Weise der Interaktionen von Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem zu revolutionieren. Für weitere Informationen folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und Twitter oder besuchen Sie defi.tech .

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") geben börsengehandelte Produkte ("ETPs") heraus, die es sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr traditionelles Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Valour ist Teil der Vermögensverwaltungssparte von DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ( OTC: DEFTF ).

Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch hinterlegten Plattform für digitale Vermögenswerte, zu der 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte an, für die nur niedrige oder gar keine Verwaltungsgebühren anfallen. Diese Produkte sind an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK) Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Flaggschiff-Produkte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero - die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, für die keinerlei Verwaltungsgebühren anfallen. Für weitere Informationen über Valour, für ein Abonnement oder um Updates zu erhalten, besuchen Sie valour.com .

Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das Wachstum von AUM; die MOU mit NSE und SovFi; das Interesse der Anleger und das Vertrauen in digitale Vermögenswerte; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Verbreitung dezentraler Finanzprodukte, die Wahrnehmung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Zielerreichungen des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen formuliert werden oder darin implizit enthalten sind. Solche Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren sind unter anderem die Akzeptanz derbörsengehandelten Produkte von Valour durch die Börsen; das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Sektors für digitale Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten die Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Bestimmungen des Wertpapierrechts vorgeschrieben ist.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Olivier Roussy Newton

Chief Executive Officer

ir@defi.tech

(323) 537-7681

