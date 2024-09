Die meistgehandelten Produkte: Bund verkauft Commerzbank-Anteile

Nach einem Rückgang am Vortag zeigt der DAX® am Mittwoch ein leichtes Plus von 0,4 Prozent, während die Märkte auf die US-Inflationsdaten blicken, die für die Zinspolitik der Federal Reserve von entscheidender Bedeutung sind.

Aktuell stehen Call-Optionen auf HelloFresh hoch im Kurs. Die Aktien sind am Mittwoch nach Aktienkäufen des Unternehmenschefs an der Spitze um bis knapp 13 Prozent gestiegen. Laut einer Stimmrechtsmitteilung, die am Dienstag kurz vor Börsenschluss veröffentlicht worden war, kaufte Konzernchef Dominik Richter jüngst Hellofresh-Aktien für insgesamt rund 10 Millionen Euro.

Auch die Commerzbank Call-Optionsscheine sind gefragt, da die italienische Großbank Unicredit sich einen Anteil an der deutschen Bank gesichert hat. Im Rahmen des vor einer Woche angekündigten Verkaufs eines Teils der Commerzbank-Aktien hat der Bund 4,49 Prozent der Anteile komplett an die Italiener verkauft. Das gesamte Gebot sei infolge einer "deutlichen Überbietung" aller übrigen Angebote an die Unicredit zugeteilt worden, teilte die zuständige Finanzagentur des Bundes mit. Alphabet Call-Optionsscheine sehen verstärkte Aktivität, obwohl das Unternehmen im Visier der US-Wettbewerbsaufsicht bleibt. Nun muss sich der Internetkonzern einem auf mehrere Wochen angesetzten Prozess stellen, in dem es um Googles Haupteinnahmequelle geht, das Geschäft mit Online-Anzeigen auf Webseiten. Der Klage zufolge dominiert das Unternehmen diesen Markt durch ein komplexes Geflecht aus Übernahmen, Beschränkungen für die Nutzung bestimmter Software und Manipulation von Auktionen für Internet-Werbung. BMW Long-Positionen sind im Aufwärtstrend, nachdem wegen Problemen am Bremssystem, der Münchner Automobilhersteller BMW eine weltweite Rückrufaktion ankündigte und der Aktienkurs daraufhin gestern kräftig nachgab. Betroffen sind insgesamt 1,5 Millionen Autos, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Davon seien ungefähr 1,2 Millionen an die Kunden übergeben worden. Nötig seien "technische Maßnahmen" im Zusammenhang mit einem Bremssystem, das von einem Zulieferer stamme. In der Folge passte BMW seine Gewinnprognose für das laufende Jahr an: Das Ergebnis vor Steuern werde in diesem Jahr "deutlich" zurückgehen. Zum Handelsschluss notierte die Aktie des deutschen Autoherstellers über 10% tiefer.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD7TQS 0,64 18367,00 Punkte 17746,11 Punkte 28,91 Open End DAX® Put HD813H 1,62 18354,50 Punkte 18500,60 Punkte 113,65 Open End HelloFresh SE Call HD7YQ2 1,80 7,393 EUR 5,83 EUR 4,19 Open End DAX® Put HD8HTZ 6,48 18354,50 Punkte 18991,84 Punkte 28,39 Open End DAX® Call HC1KSM 33,40 18367,00 Punkte 15032,97 Punkte 5,55 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.09.2024; 9:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Commerzbank AG Call HD7X11 1,28 145,625 EUR 13,50 EUR 12,33 18.09.2024 DAX® Call HD14G8 0,76 18332,50 Punkte 20000,00 Punkte 234,95 17.12.2024 DAX® Put HD79DA 0,48 18318,50 Punkte 16500,00 Punkte 394,03 15.10.2024 Apple Inc. Call HC89YZ 0,84 220,16 USD 215,00 USD 23,50 18.12.2024 DAX® Call HC9BS1 0,50 18332,50 Punkte 18600,00 Punkte 333,15 17.09.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.09.2024; 9:52 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag BMW AG Long HC42NR 0,35 69,67 EUR 57,50 EUR 6 Open End Alphabet Inc. (Class C) Long HD2RWX 9,76 150,01 USD 75,03 USD 2 Open End Airbus SE Long HC19M9 11,02 130,72 EUR 86,98 EUR 3 Open End Deutsche Bank AG Long HC2VPR 2,89 14,34 EUR 11,44 EUR 5 Open End DAX® Long HB8X71 1,99 18338,93 Punkte 16964,38 Punkte 14 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.09.2024; 10:00 Uhr;

