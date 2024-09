Die EU-Kommission hat erneut die Einfuhrzölle für in China produzierte Tesla-Fahrzeuge angepasst. Die Quote soll nun bei 7,8 Prozent liegen, was eine weitere Senkung von den zuvor angesetzten neun Prozent darstellt. Diese Entscheidung dürfte den Import von Tesla-Modellen nach Europa begünstigen und könnte positive Auswirkungen auf die Marktposition des Unternehmens haben.

Neue Kaufempfehlung der Deutschen Bank

Zeitgleich hat die Deutsche Bank eine Kaufempfehlung für die Tesla-Aktie ausgesprochen. Nach einem Analystenwechsel sieht das Finanzinstitut offenbar Potenzial in dem Elektroautobauer. Diese Einschätzung könnte das Investorenvertrauen stärken und den Aktienkurs positiv beeinflussen. Die Kombination aus reduzierten Importkosten und der positiven Bewertung durch ein renommiertes Bankhaus könnte Tesla's Position am Markt weiter festigen.

