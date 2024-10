Die Analysten von mwb research erwarten, dass Aixtron am 31. Oktober gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen wird. Der Umsatz wird voraussichtlich leicht unter der Mitte der prognostizierten Spanne von 150 bis 180 Millionen Euro liegen. Die Bruttomarge des Unternehmens, die im ersten Halbjahr durch einen höheren Anteil an traditionellen LED-Systemen mit niedrigen Margen beeinträchtigt wurde, dürfte sich im dritten Quartal erholen, da sich der Produktmix verbessert. Eine wichtige Kennzahl, die es zu beobachten gilt, ist der Auftragseingang, bei dem aufgrund der schwierigen Branchenbedingungen ein Book-to-Bill-Verhältnis von weniger als 1 möglich ist. Die jüngste Ankündigung von Wolfspeed, die Investitionen für das Geschäftsjahr 25 um USD 200 Mio. zu kürzen, hat die Vorsicht noch verstärkt, insbesondere im SiC-Sektor, was zu einer geringeren Visibilität für Ausrüstungslieferanten wie Aixtron führen könnte. Die Analysten von mwb research passen ihr Kursziel auf EUR 25,20 an (alt: EUR 29,00). KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AIXTRON%20SE





