FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PERSPECT.THER.NEW DL-,001 AAJ0 US46489V3024
AB/FROM ONWARDS 11.09.2024 13:14 CET
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PERSPECT.THER.NEW DL-,001 AAJ0 US46489V3024
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