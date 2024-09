Berlin (ots) -Die IFA 2024 in Berlin bildet erneut die internationale Bühne für technologische Innovationen. Die chinesische Firma Midea war einer der Hauptakteure. Mit einer beeindruckenden Produktpräsentation und revolutionären Technologien überzeugte Midea nicht nur die Besucher, sondern auch die Fachjury: Das Unternehmen wurde mit drei Innovationspreisen ausgezeichnet, die Mideas Vorreiterrolle im Bereich der Haustechnik und Energielösungen unterstreichen.Innovationspreise für Midea - ein DreifacherfolgAuf der IFA 2024 erhielt Midea gleich drei prestigeträchtige Auszeichnungen: neben dem "4WD Wind Control Technology Innovation Gold Award" für den "Midea Air Virtuoso T3", erhielt das Unternehmen auch den "Integrated Fresh Air Technology Innovation Gold Award" für den "Midea Fresh Air Explorer Residential Central AC". Auch der "Innovative Heating Technology Gold Award" für die "Midea CirQHP Indoor Hybrid" ging an das Traditionsunternehmen aus China. Die Preise sind ein Beweis für Mideas kontinuierliche Bemühungen, technologische Innovationen auf höchstem Niveau zu entwickeln und die Nachhaltigkeit ihrer Produkte zu steigern.Die Auszeichnung des "Midea Air Virtuoso T3" für seine 4WD-Windsteuerungstechnologie hebt die Fähigkeit hervor, Luftströmungen präzise und effizient zu steuern. Die Technologie sorgt für ein besseres Raumklima und erhöht gleichzeitig die Energieeffizienz, was nicht nur den Wohnkomfort steigert, sondern auch die Umwelt schont. Der "Midea Fresh Air Explorer Residential Central AC", ein zentrales Klimatisierungssystem, wurde für seine innovative Frischlufttechnologie prämiert, die eine optimierte Luftqualität in Innenräumen gewährleistet. Und schließlich wurde die "Midea CirQHP Indoor Hybrid" für ihre fortschrittliche Heiztechnologie ausgezeichnet, die es ermöglicht, Gasheizungen effizient zu Hybrid-Wärmepumpensystemen aufzurüsten - eine Technologie, die besonders in Europa angesichts der Energiewende von großer Bedeutung ist.Technologie als Kernziel - Mideas globale AusrichtungDie Midea Group, gegründet vor 56 Jahren, verfolgt seit jeher das Ziel, durch technologische Innovationen das Leben von Menschen zu verbessern. Mit seiner globalen Präsenz in über 200 Ländern und Regionen und einem breiten Portfolio von Marken wie Little Swan, Toshiba und KUKA, ist Midea nicht nur ein Gigant in der Haushaltswarenbranche, sondern auch ein Vorreiter in den Bereichen Robotik, industrielle Technologien und digitale Innovationen.In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen mehr als achtw\\ Milliarden USD in Forschung und Entwicklung investiert. Mit 33 F&E-Zentren und 43 großen Produktionsstätten weltweit verfolgt Midea eine klare Strategie: die Technologieführerschaft und die parallele Entwicklung von B2C- und B2B-Geschäften. Diese Fokussierung auf Forschung und Innovation zeigt sich auch in den drei Auszeichnungen auf der IFA, die Mideas Engagement für nachhaltige und effiziente Lösungen betonen.Manuel Seethaler, Head of Europe Public Relations und Strategy im Bereich Residential Air Conditioning, betont im Interview die Bedeutung der Forschungs- und Entwicklungsarbeit für den europäischen Markt: "Wir investieren jedes Jahr große Summen in Forschung und Entwicklung, was uns erlaubt, innovative Produkte zu entwickeln, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Märkte zugeschnitten sind. Unsere regionalen F&E-Zentren spielen dabei eine zentrale Rolle."Nachhaltigkeit im FokusEin zentrales Thema der IFA 2024 ist Nachhaltigkeit - auch für Midea liegt dort der Fokus bei seiner Produktentwicklung: Das Unternehmen setzt auf energieeffiziente Produkte, die nicht nur den Energieverbrauch reduzieren, sondern auch eine längere Lebensdauer und bessere Recycelbarkeit bieten. "Unsere Klimalösungen wie z.B. unsere Luft/Luft-Wärmepumpen haben ein sehr hohes Energieeffizienzlevel", erklärt Seethaler. "Wir versuchen, es den Nutzern so einfach wie möglich zu machen, indem sie per App ihren Energieverbrauch überwachen und anpassen können. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, die gesamte Lebensdauer eines Produkts zu betrachten - von der Produktion bis zur Entsorgung."Midea produziert bereits in sogenannten "Green Factories", die größtenteils auf erneuerbare Energien setzen, und verwendet Photovoltaikanlagen zur Energiegewinnung. Zudem setzt das Unternehmen auf Recycelbarkeit und eine benutzerfreundliche Reparaturfähigkeit, um die Lebensdauer der Produkte zu verlängern und Ressourcen zu schonen.Herausforderungen der EnergiewendeEin weiteres heiß diskutiertes Thema auf der IFA 2024 ist die Energiewende, insbesondere die Umstellung von Gasheizungen auf Wärmepumpen. Hier spielt Midea mit seinen innovativen Lösungen eine Schlüsselrolle. "Wir wissen, dass viele Menschen aufgrund der hohen Anfangsinvestitionen und der komplexen Installation noch vor dem Wechsel zur Wärmepumpe zurückschrecken", erklärt Seethaler. "Deshalb arbeiten wir daran, die Energiewende günstiger und einfacher zu gestalten. Unser Ziel ist es, dass sich jeder eine Wärmepumpenlösung leisten kann."Mit der "Midea CirQHP Indoor Hybrid" bietet das Unternehmen eine Lösung, die sich insbesondere für kleinere Häuser eignet, in denen wenig Platz für Außengeräte vorhanden ist. Diese Technologie ermöglicht es, bestehende Gasheizungen effizient und platzsparend mit dieser innenaufgestelten Wärmepumpe aufzuwerten.Ein globales Unternehmen mit lokalem FokusTrotz seiner globalen Ausrichtung legt Midea großen Wert auf die regionale Anpassung seiner Produkte. "Was in Italien funktioniert, muss nicht unbedingt in Nordschweden funktionieren", betont Seethaler. "Deshalb denken wir regional und entwickeln spezifische Lösungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Märkte. Diese lokale Anpassung ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber unseren Mitbewerbern."Durch seine zahlreichen F&E-Zentren ist Midea in der Lage, Produkte zu entwickeln, die den spezifischen klimatischen und kulturellen Anforderungen der verschiedenen Regionen Europas gerecht werden. Diese marktspezifische Ausrichtung stellt sicher, dass die Produkte nicht nur technisch fortschrittlich, sondern auch praktisch und benutzerfreundlich sind.Midea zieht positive BilanzDie IFA 2024 ist für Midea ein voller Erfolg. Die drei gewonnenen Innovationspreise bestätigen das Engagement des Unternehmens, mit fortschrittlicher Technologie die Herausforderungen der Energiewende zu meistern und gleichzeitig umweltfreundliche und energieeffiziente Lösungen zu bieten. Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung sowie einem klaren Verständnis für die regionalen Bedürfnisse der Märkte bleibt Midea weiterhin ein globaler Vorreiter in der Haustechnik und ein entscheidender Akteur im Bereich der intelligenten Energielösungen.