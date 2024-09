Solana-Kursprognose: Mit neuem Allzeithoch zum Durchbruch?

Schon lange als "Ethereum-Killer" gehandelt, zeigt der Kurs von Solana aktuell eine eher verhaltene Entwicklung. Mit einem Rückgang von 2,6 Prozent in den letzten 24 Stunden bleibt für den fünftgrößten Coin nach Marktkapitalisierung im 7-Tage-Vergleich noch ein Gewinn von 1,3 Prozent übrig.

Solana Chart des letzten Monat, Quelle: www.coinmarketcap.com

Damit zeigt die Währung eine eher schwache Performance, denn im Betrachtungszeitraum von einem Monat musste sie fast 10 Prozent ihres Wertes einbüßen. Nun zeigen neue Zahlen, dass Solana zwar nicht beim Preis, aber bei einer anderen wichtigen Kennzahl ihr Allzeithoch erreicht hat, was die Frage aufwirft, ob die schnelle Blockchain bald wieder in den Aufwärtstrend wechseln könnte.

Aktive Nutzer steigen

Mit einem nahezu gewaltigen Anstieg verzeichnete das Solana-Netzwerk am 9. September über 5,4 Millionen aktive Adressen pro Tag. Damit zeigt sich enorme Aktivität auf der Blockchain, denn selbst im Langzeitvergleich wurden nie so viele einzigartige Nutzer verzeichnet. Ein weiterer wichtiger Punkt dabei ist, dass Solana damit vor vielen anderen Blockchain-Netzwerken wie etwa Tron, Avalanche und Polygon platziert ist.

Täglich aktive Nutzer auf Solana, Quelle: https://www.theblock.co/data/on-chain-metrics/solana

Dennoch gibt es auch Gegenstimmen zu dieser These. Immerhin zeigen die Diagramme, dass die Anzahl der Adressen ab August sprunghaft angestiegen ist. Es sind kaum plausible Gründe erkennbar, weshalb das Solana-Netzwerk in diesem Ausmaß gewachsen ist. Auch in den sozialen Medien wird darüber spekuliert, dass es sich möglicherweise um eine Art Betrug handeln könnte.

Zusätzlich zeigt die Analyse der neuen Adressen ebenfalls, dass diese ab August exponentiell gestiegen sind. Während zuvor im Schnitt rund eine Million Adressen pro Tag hinzukamen, waren es im August über 3,6 Millionen Adressen. Gerade das Solana-Netzwerk ist schon mehrfach unter Beschuss geraten, da es durch Marktmanipulationen und Bots möglicherweise falsche Zahlen abbilden könnte.

Weitere Indizien stützen diese These

Während viele Social-Media-Influencer Solana für diesen "Durchbruch" feiern, könnten weitere Kennzahlen die These einer möglichen Manipulation untermauern. So sind beispielsweise auch die wöchentlichen Transaktionskosten im August und September im Solana-Netzwerk drastisch gesunken.

Kostenstruktur auf Solana, Quelle: https://www.theblock.co/data/on-chain-metrics/solana

Das exponentielle Wachstum der Nutzeranzahl steht also im Widerspruch zu den gesamtwirtschaftlichen sowie den reinen Transaktionskosten, die weiterhin eher rückläufig sind. Würden tatsächlich mehr Nutzer das Solana-Netzwerk verwenden, sollten auch die Kosten steigen.

Technische Analyse

Die technische Analyse des Solana-Kurses bleibt dennoch vorsichtig optimistisch. So glaubt etwa die Plattform CoinCodex, dass sich der Kurs der Währung im nächsten Monat erholen wird. CoinCodex: "Laut unserer aktuellen Solana-Kursprognose wird der Preis von Solana voraussichtlich um 14,65 Prozent steigen und bis zum 11. Oktober 2024 151,16 US-Dollar erreichen. Gemäß unseren technischen Indikatoren ist die aktuelle Stimmung bärisch, während der Fear & Greed Index bei 37 (Angst) liegt. Solana verzeichnete in den letzten 30 Tagen 14 von 30 (47 Prozent) grünen Tagen mit einer Kursvolatilität von 6,29 Prozent. Basierend auf der Solana-Prognose ist es derzeit keine gute Zeit, Solana zu kaufen."

Technische Faktoren Solana, Quelle: https://coincodex.com/crypto/solana/price-prediction/

Dennoch zweifeln einige etablierte Krypto-Experten am Netzwerk von Solana. Immerhin musste die Blockchain schon mehrere Ausfälle hinnehmen, was sie unter Beschuss von Investoren und Anlegern gebracht hat. Im Gegensatz dazu zeigt die Ethereum-Blockchain eine hohe Stabilität und Sicherheit, gerät jedoch aufgrund ihrer langsamen Transaktionen und hohen Kosten ebenfalls in Kritik. Hier setzt das neue Projekt Pepe Unchained an, das als erster Memecoin eine eigene Layer-2-Blockchain auf Ethereum launchen möchte.

Neue Blockchain-Technologie

Durch die in die Jahre gekommene Technologie bei Ethereum bemerkt man vor allem in Zeiten hoher Auslastung enorme Preisanstiege. Aufgrund ihrer Struktur kann die Chain nur schwer große Transaktions- und Datenmengen verarbeiten, was zu Verzögerungen und langsamen Abwicklungen führt. Mit der Auslagerung von Berechnungsprozessen setzt hier das Protokoll von Pepe Unchained ($PEPU) an und verbessert die Performance enorm. So können Transaktionen 100-mal schneller abgewickelt werden als etwa auf der Layer-1-Blockchain. Gleichzeitig kommt es zu einer deutlichen Reduktion der Kosten für die Durchführung von Smart Contracts. In der Hochzeit im Frühjahr 2024 mussten teilweise mehr als 10 US-Dollar für eine Transaktion bezahlt werden, was sich mit dem Protokoll von Pepe Unchained drastisch ändern soll. Künftig sollen nur noch wenige Cent für die Durchführung eines Prozesses auf der Blockchain anfallen.

Was das System rund um den nativen $PEPU-Token zusätzlich interessant macht, sind die Aussichten, dass das Protokoll zukünftig auch für andere Coins verwendet werden kann. Auch NFT- oder GameFi-Projekte, die enorme Zukunftsaussichten haben, könnten die Blockchain als Basis nutzen.

Daher investieren die Anleger gerne in dieses vielversprechende Projekt, um von den zu erwartenden Preissteigerungen profitieren zu können.

