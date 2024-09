Die "globale Geely-Testbasis Nr. 5 europäische Testbasis" wurde kürzlich in Frankfurt am Main offiziell eingeweiht, was den Startschuss für Geelys globales Entwicklungs- und Validierungssystem darstellt.

Die europäische Testbasis zeichnet sich durch ihre außergewöhnlichen Fahrzeugtuning- und Testmöglichkeiten aus. Sie hat erfolgreich solide Partnerschaften mit weltweit führenden Automobilzulieferern aufgebaut, darunter Continental, Bosch, Lear und Schaeffler. Darüber hinaus pflegt die Basis eine enge Zusammenarbeit mit angesehenen Automobilmarken wie Ferrari, Porsche, Lamborghini und Mercedes-Benz.

Die europäische Testbasis erstreckt sich über Europa, Nordamerika, den Nahen Osten, Australien und darüber hinaus. Sie ist umfassend ausgestattet, um ein breites Spektrum an Aktivitäten zu bewältigen, von europaspezifischen Anpassungs- und Funktionstests bis hin zur komplexen Entwicklung und Kalibrierung von Fahrwerkssystemen, der Bewertung der dynamischen Leistung und der Einhaltung strenger Zertifizierungsstandards. Diese hochmoderne Einrichtung bietet eine solide Grundlage für die Entwicklung und Bewertung einer Reihe von Energiemodellen, die herkömmliche Kraftstoff-, reine Elektro-, Hybrid- und methanolbetriebene Fahrzeuge umfassen. Diese Infrastruktur ist von zentraler Bedeutung, um die Produktvielfalt und die Testmöglichkeiten von Geely in Europa zu verbessern, die Erlangung europäischer behördlicher Zertifizierungen zu beschleunigen und die Entwicklungs- und Prüfressourcen des Kontinents zu integrieren. Für den Zeitraum von der zweiten Hälfte des Jahres 2024 bis Ende 2025 ist eine Serie von 13 neuen Energiefahrzeugmodellen vorgesehen, die in der europäischen Testbasis vor Ort getestet werden sollen.

Mit Blick auf die Zukunft ist Geely bereit, nach und nach ein Netzwerk von 16 globalen Testbasen sowohl in China als auch im Ausland zu errichten, um seine Globalisierungsstrategie weiter voranzutreiben. Diese strategische Expansion wird den Automobilhersteller in die Lage versetzen, seine Produkte und Dienstleistungen schnell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der globalen Märkte zuzuschneiden und dabei führende Fähigkeiten in den Bereichen globale Entwicklung, Simulation, Prüfung und Validierung sowie Zertifizierung zu erwerben.

