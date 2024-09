Boston (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten Korrekturen an den Börsen haben zwar handfeste Gründe, Anlass zu Panik sind sie dennoch nicht, sagt Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management.Schlechte Daten würden inzwischen wieder als schlechte Nachrichten wahrgenommen - die Zahlen vom US-Arbeitsmarkt seien nur mittelmäßig gewesen, und der Markt habe reagiert. Das Drehbuch sei bekannt: Anleger würden befürchten, Zinssenkungen der FED könnten zu spät kommen, oder neudeutsch, hinter der Kurve bleiben. Die bislang ausbleibende Reaktion der Geldpolitik werde dahingehend gedeutet, die USA könnten doch noch in eine Rezession abrutschen. In der Folge sahen wir eine Minikorrektur bei risikoreichen Anlagen und eine erhöhte Marktvolatilität, so die Experten von MFS Investment Management. ...

