Der Goldpreis kann im Vorfeld der Inflationsdaten in den USA weiter zulegen und nähert sich dem Allzeithoch bei 2.531 Dollar. Seit Jahresbeginn konnte Gold über 20 Prozent an Wert zulegen. Und der Aufwärtstrend dürfte sich in den kommenden Monaten fortsetzen. Das meint jedenfalls Ole Hansen von der Saxo Bank.Die Kombination aus geopolitischen Risiken, fiskalischen Bedenken und potenziellen Änderungen in der Geldpolitik, insbesondere im Gefolge der US-Präsidentschaftswahlen, spricht für Gold als ...

