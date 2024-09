Im jährlichen Marktreport beleuchtet der Makler Südvers Trends in einzelnen Versicherungssparten, so auch in der industriellen Sachversicherung. Den Experten zufolge scheint die Spitze der Prämiensanierungen langsam erreicht, "wenn nur die Wetterkapriolen nicht wären". Brandschutz bleibt wichtiges Thema. Das Maklerunternehmen Südvers hat seinen jährlichen Bericht unter dem neuen Namen Marktmonitor vorgelegt. Darin geben Experten Einschätzungen zu Status Quo und Entwicklungen zu bestimmten Themen ...

