Stonebranch ist seit 25 Jahren führend im Bereich der IT-Automatisierung und ermöglicht Unternehmen eine nahtlose Orchestrierung und digitale Transformation in hybriden IT-Umgebungen.

Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung, feiert mit Stolz sein 25-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 steht Stonebranch an der Spitze der IT-Automatisierung und liefert innovative Lösungen, mit denen Unternehmen auf der ganzen Welt komplexe Workflows orchestrieren und IT-Abläufe nahtlos verwalten können.

Im Laufe des letzten Vierteljahrhunderts hat sich Stonebranch von einem kleinen Startup zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich IT-Automatisierung und -Orchestrierung entwickelt, das von Niederlassungen in der ganzen Welt aus 500 Unternehmen betreut. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, das Universal Automation Center (UAC), ist zum Synonym für Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Innovation in der Unternehmensautomatisierung geworden.

"Das Erreichen unseres 25-jährigen Jubiläums ist ein großer Erfolg für Stonebranch. Er ist ein Beweis für das Engagement unseres Teams, das Vertrauen unserer Kunden und unser Engagement für kontinuierliche Innovation", sagte Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin darauf, die Grenzen der IT-Automatisierung und -Orchestrierung zu erweitern, um Unternehmen bei der Navigation durch eine zunehmend komplexe digitale Landschaft zu unterstützen."

Ein Vermächtnis der Innovation

Stonebranch wurde in Atlanta, Georgia, mit dem Ziel gegründet, die Art und Weise zu vereinfachen, wie Unternehmen sowohl die Auftragsplanung als auch die Verwaltung von Dateitransfers durchführen. Auf der Grundlage von Inspiration und Branchenkenntnis entwickelte das Unternehmen Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, bestehende Technologien mit Stonebranch zu koppeln und sich gleichzeitig in einem ganzheitlichen Ansatz an neue Technologien anzupassen.

Seit seiner Gründung hat Stonebranch Pionierarbeit im Bereich der hybriden IT-Automatisierung geleistet, da Cloud-Umgebungen und -Services die IT-Landschaft über lokale Systeme hinaus erweitert haben. Durch kontinuierliche Innovation bietet Stonebranch Unternehmen eine umfassende Plattform für ihre sich entwickelnden IT-Ökosysteme und überbrückt die Lücke zwischen lokaler und Cloud-basierter Automatisierung. Stonebranch UAC ist heute als leistungsstarke, herstellerunabhängige Orchestrierungsplattform anerkannt, die es Unternehmen ermöglicht, IT- und Geschäftsprozesse in Echtzeit in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen zu verwalten, zu steuern und zu orchestrieren.

Der Zukunft verpflichtet

Während Stonebranch diesen Meilenstein feiert, kündigt das Unternehmen auch mehrere strategische Initiativen an, die die nächste Wachstumsphase vorantreiben sollen. Dazu gehören kontinuierliche Investitionen in die Orchestrierung von Cloud-nativen Automatisierungstechnologien, erweiterte Partnerschaften mit Branchenführern und die Einführung von Self-Service- und KI-gesteuerten Erweiterungen der Produktsuite.

"Während wir unsere reiche Geschichte feiern, ist unser Blick fest auf die Zukunft gerichtet", fügte Damiani hinzu. "Unsere Mission ist es, die Automatisierung für Unternehmen zu vereinfachen und die digitale Transformation durch innovative Lösungen voranzutreiben, die die Bedürfnisse unserer Kunden vorwegnehmen und übertreffen."

Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen von Unternehmen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine ausgefeilte Echtzeit-Automatisierung von Geschäftsdiensten verwandeln. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit UAC können Unternehmen Workloads und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und -silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch arbeitet für einige der weltweit größten Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240910145057/de/

Contacts:

Scott Davis

Chief Marketing Officer, Stonebranch

scott.davis@stonebranch.com