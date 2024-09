Wien (www.fondscheck.de) - Die britische Fondsgesellschaft Schroders hat die Nachfolgeregelung für ihren scheidenden Vorstandschef Peter Harrison offiziell bestätigt, so die Experten von "FONDS professionell".Wie bereits berichtet, solle Richard Oldfield sein Amt am 8. November 2024 übernehmen. Bis dahin bleibe Harrison Chief Executive der Gruppe und werde dann aus dem Vorstand ausscheiden. Er werde bis zum Ende des Jahres weiter mit Oldfield zusammenarbeiten, würden die Briten in einer Pressemitteilung erklären. ...

