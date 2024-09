Die TUI-Aktie hat sich jüngst in einer engen Range zwischen 5,75 Euro und 5,90 Euro bewegt. Auch am heutigen Mittwoch gelingt es dem Urlaubswert - trotz eines mit leichten Anstiegs - nicht, diese Zone zu verlassen. Derweil will der MDAX-Konzern seinen Wachstumskurs in der Ausflugs-Sparte mit einer Kooperation fortsetzen. Konkret geht der Reise-Gigant aus Hannover eine strategische Partnerschaft mit Fred. Olsen Cruise Lines weiter. Die Zusammenarbeit ermöglicht es TUI-Reisenden auf den renommierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...