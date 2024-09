MGID+ ist eine datengesteuerte 360°-Suite, die in Zusammenarbeit mit Publishern entwickelt wurde, um die komplexen Herausforderungen der Monetarisierung im Open Web zu lösen

Die globale Werbeplattform MGID stellt Premium-Publishern mit MGID+ eine neue All-in-One-Lösung zur Verfügung. MGID+ bietet Monetarisierungs-, Audience-Acquisition- und Audience-Engagement-Tools in einer einzigen Suite. Die einzelnen Tools werden zusätzlich durch Echtzeitdaten aus Advertising-, Website- und Content-Performance ergänzt.

In Gesprächen mit einer Vielzahl von Publishern hat MGID festgestellt, dass die größte Herausforderung, der Publisher derzeit gegenüberstehen, die Schaffung nachhaltiger Einnahmequellen ist. Darüber hinaus sehen sich Publisher zunehmend einem großen Wettbewerb mit sozialen Medien ausgesetzt, müssen strenge Datenschutzbestimmungen beachten und komplexe technische Systeme managen. MGID+ bietet eine Lösung für diese Herausforderungen Die Kombination innovativer Technologien ermöglicht es Publishern, ihre Einnahmen zu sichern und zu steigern, neue Zielgruppen zu erreichen und Besucher beziehungsweise Leser langfristig zu binden:

Nachhaltige Einnahmen: Den Strom der Werbeeinnahmen konstant aufrechtzuerhalten oder gar zu steigern, ist für die meisten Publisher in den heutigen Zeiten eine echte Herausforderung. Das MGID-"Campaign Studio" unterstützt bei der Lösung dieses Problems, indem es die Umsetzung nativer Kampagnen direkt von Käufern Partnern ohne zusätzliche Vermittler signifikant vereinfacht und Publishern die 100%-ige Kontrolle über ihre Anzeigen, Zielgruppen-Segmentierung, Preise und Markenauswahl gibt. Und natürlich kann man mit Hilfe des Campaign Studios auch eigene Veranstaltungen, Podcasts, Social-Media-Portale, Inhalte von Partnerseiten etc. bewerben. Außerdem bietet die auf Seller-Defined Audience ausgerichtete "Contextual Intelligence" ein effektives, cookie-loses Targeting ohne gleichzeitig die Exklusivität von Zielgruppendaten und die Rechte an geistigem Eigentum zu opfern.

Reichweiten-Aufbau: Publisher können durch Content-Syndication und 'External Audience Exchange' neue engagierte Besucher finden und gleichzeitig die Abhängigkeit von Suchmaschinen und sozialen Plattformen reduzieren. Die Integration der Content-Promotion-Plattform von MGID ermöglicht es den Publishern, eigene Kampagnen aufzusetzen und zu starten während gleichzeitig Core Web Vital und SEO-Empfehlungen sicherstellen, dass die technischen Aspekte der Website auf Reichweiten-Zugewinne optimiert werden.

Nutzer-Bindung: Das Publikum wird durch personalisierte Content-Empfehlungen zum längeren Verbleib auf der Webseite angeregt. Gleichzeitig kann "Audience Hub" Nutzer mit ebenfalls personalisierten Push-Benachrichtigungen auf die Website zurückführen. "Analytics Hub" wiederum gibt dem Publisher einen vollständigen Überblick über die Backend-Abläufe so kann die individuelle Performance der Inhalte verfolgt und analysiert werden, um dann entsprechend datengestützte Entscheidungen treffen zu können.

"Wir haben eng mit Hunderten von Publishern zusammengearbeitet, um diese einzigartige Lösung zu entwickeln, und sind stolz darauf, wie präzise wir damit die Kernprobleme unserer digitalen Publisher-Partner adressieren können", sagt Sergii Denysenko, CEO von MGID. "Wir sind zuversichtlich, dass MGID+ gleichzeitig auch einen positiven Einfluss auf Werbetreibende und Marken haben wird. Indem wir Publishern die Werkzeuge an die Hand geben, um ihr Angebot zu verbessern, erhalten Werbetreibende im Gegenzug Zugang zu qualitativ hochwertigen Zielgruppen und Werbeplätzen. Wir freuen uns sehr, eine Lösung anbieten zu können, die Publishern, Werbetreibenden und Nutzern gleichermaßen enorme Vorteile bringen wird."

