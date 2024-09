Berlin (ots) -Die chinesische Firma JMGO läutet auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin eine neue Ära der Projektionstechnik ein. Das Unternehmen wurde für seinen herausragenden Beamer "JMGO N1S Ultimate 4K" sogar mit dem "Laser Projection Technology Gold Award" ausgezeichnet, was die Führungsrolle von JMGO in der globalen Projektionsindustrie unterstreicht.Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat sich JMGO einen Namen als Pionier im Bereich der smarten Laserprojektoren gemacht. Das Unternehmen hat kontinuierlich daran gearbeitet, die Grenzen der Projektionsoptik-Technologie zu erweitern, und sich dabei auf die Entwicklung fortschrittlicher optischer Systeme konzentriert. Das neueste Produkt, der JMGO N1S Ultimate 4K, bildet wohl die bisherige Spitze dieser Bemühungen und setzt neue Maßstäbe für Heimkinos weltweit.Revolutionäre Technologie für ein unvergleichliches SeherlebnisDer JMGO N1S Ultimate 4K ist der weltweit erste Projektor, der mit der innovativen MALC2.0 Triple Color Laser Optics ausgestattet ist. Dieses System repräsentiert eine neue Generation von optischen Technologien, die speziell für RGB-Laser-Lichtquellen entwickelt wurden. "Unser Ziel war es, die Grenzen der Projektionstechnologie neu zu definieren und die Bildqualität auf ein neues Niveau zu heben", erklärt Forrest Li, CEO von JMGO, im Interview."Mit der MALC2.0 Technologie haben wir es geschafft, Helligkeit, Kontrastverhältnis und Farbraum gleichzeitig auf Höchstleistung zu bringen, was uns in der Branche einzigartig macht."Ein zentrales Merkmal des MALC2.0-Systems ist die Modularisierte Laser-Stapeltechnologie. Diese fortschrittliche Technologie steigert die optische Effizienz um 15 %, was zu lebendigen, naturgetreuen Farben führt. Ergänzt wird dies durch das 400-zone Optical Compound Eye Unifom Light System, das eine Helligkeitsgleichmäßigkeit von über 96 % gewährleistet. Das bedeutet, dass das Bild auf der gesamten Leinwand gleichmäßig hell und klar ist. "Unsere Technologie reduziert die Specklebildung um über 97 %, was die Klarheit und Glätte des Bildes erheblich verbessert", so Li weiter. Diese Fortschritte sorgten dafür, dass der Projektor ein unvergleichliches visuelles Erlebnis biete.Leistungsstarke Bildqualität und lebendige FarbenDer JMGO N1S Ultimate 4K beeindruckt durch seine außergewöhnliche Bildqualität. Mit einer Helligkeit von bis zu 3.500 ANSI-Lumen liefert der Projektor außergewöhnliche Kontraste und eine umfassende Farbdeckung. "Trotz seiner hohen Helligkeit erfasst der N1S Ultimate 4K sowohl Licht- als auch Dunkeldetails auf dem Bildschirm präzise und stellt sie feinfühlig dar", erklärt Forrest Li. "Unsere Kunden erleben eine Farbperformance, die natürlich und lebendig ist, was das visuelle Erlebnis auf ein neues Level hebt."Das FOFO (Full On/Full Off) Kontrastverhältnis von 1.600:1 und die Farbabdeckung von 110 % nach BT.2020 ermöglichen es, jede Szene mit lebhaften Details zum Leben zu erwecken. Die Kombination aus ultra-hoher Helligkeit und ausgezeichneter Helligkeitsgleichmäßigkeit sorgt dafür, dass der N1S Ultimate 4K selbst bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen eine beeindruckende Leistung bietet. "Unsere Technologie ermöglicht es, jede Nuance der Bilddetails präzise darzustellen, was das Seherlebnis noch immersiver macht", fügt Li hinzu.Nahtlose Integration und BenutzerfreundlichkeitDer JMGO N1S Ultimate 4K bietet außerdem zusätzliche Benutzerfreundlichkeit durch die Integration von Google TV. "Durch unsere Partnerschaft mit MTK und Google konnten wir den Projektor mit Google TV ausstatten", erklärt Forrest Li stolz. "Dies ermöglicht unseren Nutzern den Zugang zu über 10.000 Apps und Services, darunter auch beliebte Streaming-Dienste wie Netflix und Prime Video." Die native Unterstützung für diese Plattformen entfernt Einschränkungen und ermöglicht es den Nutzern, direkt in ihre Lieblingsinhalte einzutauchen, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen - mit nur einem Klick auf der Fernbedienung.Ein weiteres Highlight des N1S Ultimate 4K ist sein innovative Gimbal-Design, das eine außergewöhnliche Flexibilität des Projektors bietet. "Das Gimbal-Design ermöglicht eine mühelose Anpassung der Projektion", sagt Li. "Man kann die Basis horizontal um 360°drehen und das Scharnier vertikal um 135°kippen, um die Projektion perfekt auszurichten. Dies macht das Einrichten und Anpassen der Projektion unglaublich einfach und benutzerfreundlich."Ein neues Level des Heimkino-ErlebnissesMit dem JMGO N1S Ultimate 4K bringt JMGO nicht nur einen Projektor auf den Markt, sondern revolutioniert das Heimkinoerlebnis. "Unsere Vision geht über die reine Technologieverbesserung hinaus", betont Forrest Li. "Wir lassen uns von der zeitlosen Faszination eines Lagerfeuers inspirieren - einem Ort, an dem Menschen zusammenkommen, Geschichten teilen und Erinnerungen schaffen. Unser Konzept des 'Digitalen Lagerfeuers' soll dieses Erlebnis digital nachbilden und die Vorstellungskraft unserer Kunden anregen."JMGO hat sich darauf spezialisiert, die Möglichkeiten der Projektionstechnologie kontinuierlich zu erweitern. Mit der Auszeichnung des "Laser Projection Technology Gold Award" und dem beeindruckenden JMGO N1S Ultimate 4K zeigt JMGO auf der IFA 2024, dass das Unternehmen an der Spitze der Projektionstechnologie steht. Durch die Kombination von fortschrittlicher Technologie, exzellenter Bildqualität und benutzerfreundlichem Design bietet der N1S Ultimate 4K ein visuelles und akustisches Fest, das das Heimkinoerlebnis auf ein neues Niveau hebt. JMGO beweist einmal mehr, dass die Zukunft der Projektion nicht nur in der Technologie liegt, sondern auch in der Fähigkeit, emotionale und immersive Erlebnisse zu schaffen.