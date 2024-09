Die Helmsauer Gruppe hat einen weiteren Zukauf bekannt gegeben. Die Rapp Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in Bad Säckingen schließt sich dem familiengeführten Versicherungsmakler Helmsauer an. Rapp ist auf mittelständische Gewerbe- sowie Privatkunden spezialisiert. Die Versicherungsmakler Dr. Schmidt & Erdsiek GmbH & Co. KG, eine Gesellschaft der Helmsauer Gruppe mit Sitz in Nürnberg, und Marco Rapp haben einen Kaufvertrag über 100% der Gesellschaftsanteile der Rapp Versicherungsmakler GmbH unterzeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...