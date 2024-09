Medidata-Technologie wird eingesetzt, um den Zugang zu Krebsstudien zu verbessern und die Patientenerfahrung zu verbessern

Medidata, eine Marke von Dassault Systèmes und führender Anbieter von Lösungen für klinische Studien in der Biowissenschaftsbranche, und die Europäische Organisation für Forschung und Behandlung von Krebs (EORTC) haben heute eine Verlängerung ihrer Partnerschaft um vier Jahre bekannt gegeben. Die verlängerte Zusammenarbeit wird es der EORTC ermöglichen, den Zugang der Patienten zu klinischen Onkologie-Studien weiter zu verbessern, die Teilnahme an Studien zu erleichtern und dazu beizutragen, dass neue Therapien schneller auf den Markt kommen. Die EORTC nutzt nun 13 Medidata-Lösungen, die es ihren Forschern ermöglichen, auf alle klinischen Daten an einem einzigen Ort zuzugreifen und sie zu verwalten und den Patienten eine nahtlose Studienerfahrung zu bieten.

Vassilis Golfinopoulos, Direktor der EORTC-Zentrale, sagte: "Wir haben uns für die Medidata-Plattform entschieden, um unsere Fähigkeiten in den Bereichen Datenmanagement und Patienteneinbindung auf der Grundlage unserer langjährigen Zusammenarbeit weiter auszubauen. Diese Partnerschaft wird unsere Unterstützung für Onkologieforscher verbessern, da wir in Zukunft gemeinsam an innovativen Methoden für die Arbeit mit klinischen Studiendaten arbeiten werden."

"Diese Erweiterung kommt den Patienten durch eine verbesserte Erfahrung mit klinischen Studien zugute, da sie über ihre persönlichen Mobilgeräte an den Studienaktivitäten teilnehmen können, während die Forscher in der Lage sein werden, schneller bessere Entscheidungen zu treffen", sagte Janet Butler, Executive Vice President, Leiterin des globalen Vertriebs, Medidata. "Die Integration zusätzlicher Lösungen, einschließlich Medidata Rave CTMS und Medidata Rave eTMF wird den Forschern der EORTC eine höhere Datenqualität ermöglichen, die es ihnen erlaubt, Studienzeiten zu verkürzen und sicherere onkologische Studien für Patienten durchzuführen."

Für die EORTC ermöglicht die erweiterte Partnerschaft auch die Erkundung einer gemeinsamen Forschungs- und Datenzusammenarbeit mit den KI-Lösungen von Medidata im Hinblick auf verbesserte Standards in der Krebsversorgung.

Über Medidata

Medidata sorgt mit digitalen Lösungen zur Unterstützung klinischer Studien für intelligentere Behandlungen und gesündere Menschen. Medidata feiert 25 Jahre bahnbrechende technologische Innovation mit mehr als 34.000 Studien und 10 Millionen Patienten und bietet branchenführende Expertise, analytische Erkenntnisse und den weltweit größten historischen Datensatz für klinische Studien auf Patientenebene. Mehr als 1 Million registrierte Nutzer bei rund 2.200 Kunden vertrauen auf die nahtlose, durchgängige Plattform von Medidata, um die Erfahrungen von Patienten zu verbessern, klinische Durchbrüche zu beschleunigen und Therapien schneller auf den Markt zu bringen. Medidata ist eine Marke von Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), hat ihren Hauptsitz in New York City und wurde von der Everest Group und IDC als führend anerkannt. Entdecken Sie mehr auf www.medidata.com und folgen Sie uns @Medidata.

Über Dassault Systèmes

Dassault Systèmes ist ein Katalysator für den menschlichen Fortschritt. Wir bieten Unternehmen und Einzelpersonen gemeinsame virtuelle Umgebungen, um nachhaltige Innovationen zu konzipieren. Indem unsere Kunden mit unserer Plattform und Anwendungen von 3DEXPERIENCE virtuelle Spiegelumgebungen der realen Welt schaffen, können sie die Prozesse der Erstellung, Produktion und des Lebenszyklusmanagements für ihr Angebot neu definieren und so einen bedeutenden Beitrag dazu leisten, die Welt nachhaltiger zu gestalten. Das Schöne an der Experience Economy ist, dass sie eine menschenorientierte Ökonomie zum Nutzen aller ist der Verbraucher, Patienten und Bürger. Dassault Systèmes bietet praktischen Nutzen für mehr als 350.000 Kunden aller Größen, in allen Branchen und mehr als 150 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.3ds.com

Dassault Systèmes. Alle Rechte vorbehalten. 3DEXPERIENCE, das 3DS-Logo, das Kompass-Symbol, IFWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA und SOLIDWORKS sind Handelsmarken oder eingetragene Marken von Dassault Systèmes, einer europäischen Gesellschaft (Societas Europaea) nach französischem Recht, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Versailles unter der Nummer 322 306 440, oder ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten oder auch anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Verwendung von Marken von Dassault Systèmes oder ihren Tochtergesellschaften bedarf deren ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240911230552/de/

Contacts:

Medidata PR

Medidata.PR@3ds.com

Analystenbeziehungen

Medidata.AR@3ds.com