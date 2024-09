Baden-Baden (ots) -Die SWR Schwarzwaldserie hat Geburtstag und schaut mit zeitgemäßen Geschichten und modernen Figuren nach vorn / Themenschwerpunkt im SWR am 14. SeptemberEs ist eine Erfolgsgeschichte: "Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie" wird 30 Jahre alt. Die vom Südwestrundfunk produzierte wöchentliche Serie startete am 25. September 1994. Es waren zunächst 100 Folgen geplant. Nach drei Jahrzehnten ist die Serie über Leben und Leiden einer Schwarzwälder Bauernfamilie längst zum Kult avanciert. In diesem September feiern "Die Fallers" mit 1228 Folgen ihren 30. Geburtstag. Zum "Fallers"-Jubiläum gibt es einen Themenabend: Am Samstag, 14. September 2024, sendet der SWR ab 20:15 Uhr die Dokumentation "30 Jahre 'Die Fallers' - die Kultserie feiert!". Um 21:15 Uhr folgen 45 Minuten "Die Fallers im Promi-Check", gefolgt von fünf außergewöhnlichen Hochzeits-Folgen aus 30 Jahren. Zu sehen sind die Sendungen vom 13. September 2024 an auch in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/swr/die-fallers). Am Sonntag, 15. September 2024, starten die neuen "Fallers"-Folgen mit Folge 1228 "Zweiter Anlauf". Die neuen Folgen von "Die Fallers" werden immer sonntags um 19:15 Uhr im SWR gezeigt und sind vorab auch in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/swr/die-fallers) abrufbar.SWR Intendant Kai Gniffke: Orientierung, Heimat und Geborgenheit"Herzlichen Glückwunsch den Fallers zum 30-jährigen Bestehen. 'Die Fallers' sind ein Phänomen und ein Stück Lebensgefühl. Ihre Themen sind mitten im Leben und nah bei den Menschen", sagt Kai Gniffke, SWR Intendant und ARD-Vorsitzender. Und weiter: "'Die Fallers' haben viel mit dem SWR und unseren Werten gemeinsam: Sie stehen für Miteinander, für Zusammengehörigkeit und Zusammenhalt - auch in schwierigen Zeiten. Sie sind regional verankert, sie geben Orientierung, Heimat und Geborgenheit. Und sie schauen nach vorne, statt nur zurück. Ein großer Dank an die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Fallers und ihre Seriencharaktere in drei Jahrzenten zu echten Familienmitgliedern gemacht haben."Bei den "Fallers" gilt "online first"Die Serie, die das Leben einer fiktiven Schwarzwälder Bauernfamilie in heutiger Zeit erzählt, wird an Originalschauplätzen im Schwarzwald sowie in Fernsehstudios des SWR in Baden-Baden gedreht. Sie wird verstärkt auch in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/swr/die-fallers) gesehen. Es gilt: "Online First". Das bedeutet: Die jeweils aktuelle Folge ist bereits vor Ausstrahlung online immer samstags ab 12 Uhr in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/swr/die-fallers) zu sehen. Zum Jubiläum gibt es in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/swr/die-fallers) eine Sonderseite mit neuen Folgen zum Binge-Watching. Hinzu kommen frühere "Fallers"-Folgen aus dem Archiv sowie aktuelle Making-of-Berichte und Portraits der Schauspieler:innen.Die neue "Fallers"-Generation steht in der ersten ReiheThematisch haben "Die Fallers" die Zukunft im Blick. Mit zeitgemäßen Themen und einer neuen, jungen Generation von Schauspieler:innen spricht sie zunehmend auch ein jüngeres Publikum an. Neben weiteren Produktionen des SWR tragen "Die Fallers" das "Green Motion"-Label für umwelt- und ressourcenschonendere Herstellungsweise.Blick hinter die Kulissen, magische Momente und witzige SzenenDie Dokumentation "30 Jahre 'Die Fallers' - die Kultserie feiert!" gewährt einen umfassenden Einblick hinter die Kulissen, zeigt die vielseitigen Themen sowie Rollen und erzählt die Geschichte der Serie von Anfang an. Die 45-minütige Show "Die Fallers im Promi-Check" präsentiert die stärksten Szenen aus der "Fallers"-Geschichte. Magische Momente, Outtakes und witzige Szenen, die von Promis und Fans kommentiert werden. Mit dabei sind der aus dem Schwarzwald stammende frühere Fußball-Bundestrainer Jogi Löw, Sänger Marc Marshall und Moderator Pierre M. Krause."Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie"Jeden Sonntag, 19:15 Uhr, SWR und vorab auch in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/swr/die-fallers)Der "Fallers"-Themenabend:Samstag, 14. September 2024, SWR und vorab auch in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/swr/die-fallers)20:15 Uhr "30 Jahre Die Fallers" - die Kultserie feiert!"21:15 Uhr "Die Fallers" im Promi-Check"ab 22:05 Uhr "Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie"Folge 76 Junges GlückFolge 169 Das zweite Ja-WortFolge 798 Hundert Jahre GlückFolge 821 Hochzeit mit HindernissenFolge 1192 Auf ins Glück00:30 Uhr "Die Fallers" im Promi-Check"01:15 Uhr "30 Jahre Die Fallers" - die Kultserie feiert!"Die Fallers in der ARD-Mediathekhttps://www.ardmediathek.de/swr/die-fallersInformationen, Fotos und Videos unter: swr.li/30jahrediefallersPressekontakt:Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5862606