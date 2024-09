Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Konsumentenpreise sind im August um 0,2% M/M gestiegen, so die Analysten der Nord LB.Die Kernrate dieser Zeitreihe habe allerdings um 0,3% M/M zugelegt. Vor allem die Lebenshaltungskosten im Segment Wohnraum würden mehr und mehr zu einem Problem für die Notenbanker in Washington. Allerdings dürften die aktuellen Entwicklungen an der makroökomischen Preisfront die Zinswende im September nicht mehr verhindern können. Das FOMC werde aber wahrscheinlich vorsichtig agieren wollen. Die aktuellen Inflationsdaten würden nach Auffassung der Analysten in jedem Fall eher für eine Zinssenkung um nur 25 BP sprechen. (11.09.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...