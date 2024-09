Das auf stromnetzunabhängige Schnellladestationen spezialisierte brandenburgische Unternehmen ME Energy hat einen Insolvenzantrag gestellt. Es hatte seine Geschäftstätigkeit auf einen Schnelllader aufgebaut, bei dem Bioethanol in Ladestrom umgewandelt wird. Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der ME Energy GmbH aus Wildau wurde bereits am 1. August 2024 eröffnet. Zurzeit sammelt Sachwalter Dr. Sven noch die Forderungen der Insolvenzgläubiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...