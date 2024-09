Wiesbaden, Deutschland (ots/PRNewswire) -Hunderte Millionen Menschen weltweit leiden an einer belastenden Form von Tinnitus, einem chronischen Klingeln oder Summen in den Ohren. Es beeinträchtigt häufig das tägliche Leben, beeinflusst den Schlaf, die Konzentration und Beziehungen und ist eine Hauptursache für psychische Gesundheitsprobleme, Verzweiflung und sogar Selbstmord. Nun startet eine neue gemeinnützige Organisation, Tinnitus Quest, mit der kühnen Mission, Lösungen zu finden und zu helfen.In Deutschland berichten 12% der Menschen von Tinnitus und 5,5 % von Tinnitusbeschwerden. Die sozioökonomischen Kosten belaufen sich auf 21,9 Milliarden Euro pro Jahr. Dazu zählen auch die Kosten für Arbeitsausfälle, denn Tinnituspatienten fehlen mehr als doppelt so häufig bei der Arbeit wie der durchschnittliche deutsche Arbeitnehmer. (Tziridis et al., 2022)Trotz der Häufigkeit und der tiefgreifenden Auswirkungen von Tinnitus gibt es derzeit keine Heilung. Vielen Betroffenen wird einfach geraten, "damit zu leben". "Tinnitus Quest hält diesen Status quo für inakzeptabel", sagte Sven Köllmann, Gründer von Tinnitus Quest. "Wir sind entschlossen, die Geschichte zu ändern, indem wir agile Forschungen finanzieren, die neue, bisher unbeantwortete Fragen untersuchen, um Tinnitus ein für alle Mal zum Schweigen zu bringen."Tinnitus Quest wird die einzige gemeinnützige Organisation sein, die sich ausschließlich der Heilung von Tinnitus widmet. Die Organisation vereint ein Team von führenden Tinnitusforschern und Menschen, die mit Tinnitus leben, mit drei Vorstandsmitgliedern, die selbst betroffen sind. Dieser auf die Betroffenen zentrierte Ansatz stellt sicher, dass Forschungsinitiativen auf realen Erfahrungen basieren und von den Bedürfnissen der Gemeinschaft getrieben werden, einschließlich Einblicken aus der lebendigen Online-Community Tinnitus Talk (https://www.tinnitustalk.com/).Transparenz ist ein Kernprinzip von Tinnitus Quest. Die Organisation verpflichtet sich, klare, regelmäßige Updates über den Fortschritt der Forschung zu liefern, Erfolge zu feiern und die wertvollen Lektionen, die Misserfolge bieten können, zu nutzen, um dem Ziel einer Heilung näher zu kommen. "Wir laden alle, die von Tinnitus betroffen sind, sowie diejenigen, die sich für medizinische Forschung und Patienteninteressen begeistern, ein, sich dieser wichtigen Mission anzuschließen", fügte Hazel Goedhart, Mitgründerin, hinzu. "Sie können Teil der Lösung sein."Wie Sie helfen könnenUm Tinnitus Quest und seine bahnbrechenden Initiativen zu unterstützen, besuchen Sie bitte www.tinnitusquest.com und erwägen Sie:- Melden Sie sich für unseren Newsletter an, um informiert zu bleiben.- Folgen Sie uns in den sozialen Medien, um das Bewusstsein zu verbreiten.- Spenden Sie direkt für die Tinnitusforschung.Die Planungen zur Vergabe von Forschungsstipendien beginnen Anfang 2025 und werden mit einer wegweisenden Forschungskonferenz in Deutschland zusammenfallen. Tinnitus Quest ist auf die Unterstützung der Gemeinschaft angewiesen, um diese Meilensteine zu erreichen und Millionen von Tinnitus-Betroffenen weltweit Hoffnung zu bringen.Über Tinnitus Quest Tinnitus Quest ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Finanzierung innovativer Forschung mit dem Ziel der Heilung von Tinnitus widmet. Gegründet von Tinnitus-Betroffenen und unterstützt von führenden Forschern, will Tinnitus Quest die Landschaft der Tinnitusbehandlung durch Transparenz, Zusammenarbeit und das unermüdliche Streben nach Durchbrüchen verändern.Eingetragen im deutschen Vereinsregister als "Tinnitus Quest Verein e.V."Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tinnitusquest.com.Video: https://www.youtube.com/watch?v=qHiQ8wVdBa8Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2502590/Tinnitus_Quest_Logo.jpgFür Medienanfragen oder weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Hazel Goedhart, Vorstandsmitglied, media@tinnitusquest.com, +49 611 450 443 66.Adresse: Humboldtstrasse 6, 65189 Wiesbaden. Telefonnummer: +49 611 450 443 66View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tinnitus-quest-startet-die-suche-nach-einer-heilung-fur-eine-horstorung-die-millionen-betrifft-302245134.htmlOriginal-Content von: Tinnitus Quest, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176154/5862613