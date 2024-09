Die EON-Aktie erreichte am Dienstag mit 13,49 Euro ein neues Mehrjahreshoch, was auf positive Analysteneinschätzungen zurückzuführen ist. Die Schweizer Großbank UBS beließ ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 16 Euro bestehen. Analyst Mark Freshney sieht den gesamten europäischen Energiesektor positiv, wobei EON besonders gut positioniert scheint. Der Energieversorger zeigt auch Innovationskraft: In Zusammenarbeit mit MediaMarktSaturn werden bis 2026 an rund 80 Filialen Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge installiert.

Expansion im E-Mobilitätssektor

In der neu eröffneten MediaMarkt-Filiale in der Hamburger Innenstadt hat EON bereits neun Ladestationen auf dem Parkdeck in Betrieb genommen. Diese Expansion im Bereich der Elektromobilität könnte EON zusätzlichen Auftrieb verleihen und die positive Kursentwicklung weiter unterstützen. Trotz leichter Kursschwankungen bleibt die Aktie attraktiv für Anleger, die auf den wachsenden Markt für erneuerbare Energien und E-Mobilität setzen.

