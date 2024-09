Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Die saudische Behörde für Daten und künstliche Intelligenz (SDAIA) gab heute in Zusammenarbeit mit der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) die Einstufung des Internationalen Zentrums für Forschung und Ethik im Bereich der künstlichen Intelligenz (ICAIRE) als ein Zentrum der Kategorie 2 (C2) unter der Schirmherrschaft der UNESCO bekannt.Die Ankündigung erfolgte während der dritten Ausgabe des Global AI Summit, der im King Abdulaziz International Conference Center in Riad stattfand.Die Klassifizierung unterstreicht die zentrale Rolle des Königreichs Saudi-Arabien bei der Förderung der internationalen und regionalen Zusammenarbeit in den Bereichen KI-Politik, -Ethik und -Forschung. Sie hebt zudem das Engagement des Königreichs für die Unterstützung der Ziele für nachhaltige Entwicklung 2030 der Vereinten Nationen hervor.Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement des Königreichs, die globale Mission der Nutzung von KI zum Wohle der Menschheit zu unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf den Entwicklungsländern liegt. Sie stärkt auch die Rolle des Königreichs bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.Seit seiner Gründung vor zwei Jahren ist ICAIRE aktiv an regionalen und globalen Initiativen im Bereich der künstlichen Intelligenz beteiligt. Dazu gehören die Unterstützung der KI-Forschung und -Entwicklung, die Förderung des Bewusstseins für die KI-Ethik, die Koordinierung der KI-bezogenen Politikentwicklung und die Unterstützung der Bemühungen um den Aufbau von Kapazitäten in diesem Bereich.Auf dem Global AI Summit organisierte ICAIRE in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Zentrum für Forschung im Bereich künstliche Intelligenz (IRCAI) und dem Internationalen Zentrum für Künstliche Intelligenz (AI Movement) eine interaktive Sitzung. Vertreter der drei UNESCO-Zentren der Kategorie 2 (C2C) und der UNESCO selbst nahmen an Gesprächen über die Stärkung der Rolle der KI bei der Unterstützung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, die Überprüfung ethischer Standards und die Bemühungen der UNESCO in diesem Bereich teil.Saudi-Arabien hat die UNESCO-Empfehlungen zur Ethik der Künstlichen Intelligenz, die im November 2021 von 193 Ländern gebilligt wurden, frühzeitig übernommen. Die SDAIA hat die Grundsätze der KI-Ethik bei der zweiten Auflage des Global AI Summit im September 2022 vorgestellt.Die Entscheidung, ICAIRE als Zentrum der Kategorie 2 (C2C) einzustufen, folgte auf einen Kabinettsbeschluss vom 25. Juli 2023, mit dem die Einrichtung des Internationalen Zentrums für Forschung und Ethik im Bereich der künstlichen Intelligenz mit Sitz in Riad genehmigt wurde, wo es mit eigener Rechtspersönlichkeit sowie finanzieller und administrativer Unabhängigkeit arbeiten wird.Medienkontakt:Media@GlobalAISummit.org View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bekanntgabe-der-einstufung-von-icaire-als-unesco-zentrum-der-kategorie-2-auf-dem-global-ai-summit-302245192.htmlOriginal-Content von: The Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099697/100922862