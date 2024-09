"Der Aktionärsbrief"

Dafür möchte der Hersteller von Panzergetrieben 380 Mio. € ausgeben. Renk strebt mittelfristig einen Umsatz von 2 Mrd. € an - fast eine Verdopplung des aktuellen Ziels. Für 2024 erwartet man einen Umsatz von 1,1 Mrd. € und ein operatives Ergebnis von 175 bis 190 Mio. €. Generell peilt man ein jährliches Wachstum von 15 % an und rechnet bis 2027 mit einem bereinigten EBIT von 300 Mio. €. Dennoch gab der Kurs am Dienstag über 3 % auf den niedrigsten Stand seit August nach. Offenbar stellt sich der Markt die Frage, wie die Zukäufe finanziert werden sollen. Der für 2024 erwartete freie Cashflow beträgt ca. 76 Mio. €, der für 2025 dürfte bei ca. 118 Mio. € liegen. Dazu kommt eine Nettoverschuldung von voraussichtlich 36 bis 40 Mio. €.