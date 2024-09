Herzlich Willkommen zum "eMobility Update"! Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Mennekes, Ihrem Partner für intelligente eMobility-Ladelösungen. Und damit wären wir schon beim richtigen Stichwort: Wir stellen Ihnen heute einige nagelneue Ladeparks vor, die in den vergangenen Tagen in Deutschland und der Schweiz eröffnet worden sind. Viel Spaß damit! Ungeachtet der zähen Marktlage bei Elektroautos eröffnen fast täglich neue Ladeparks in Deutschland. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...