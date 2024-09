© Foto: pixabay



Versorger werden dieses Jahr voraussichtlich stark abschneiden. Das sind die vielversprechendsten Kandidaten im Sektor.Der Branchen-ETF der Versorger S&P 1500 Composite Stock Market ist auf Jahressicht fast 20 Prozent im Plus. Zu den Favoriten an der Wall Street zählen Unternehmen wie Constellation Energy und NRG Energy, die bereits um 20 Prozent zugelegt haben. Anleger setzen verstärkt auf diese Aktien, da sie von der steigenden Stromnachfrage für Rechenzentren profitieren, die die wachsende künstliche …