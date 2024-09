Eine weiterhin hartnäckig hohe Kerninflation in den USA kam am Mittwoch an den US-Börsen schlecht an. Experten zufolge spricht dies eher für eine moderate Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,5 Prozent und fiel auf 40.115 Punkte, den niedrigsten Stand seit Mitte August.Die Verluste waren breit gestreut, kaum ein Sektor konnte sich dem Abwärtsdruck entziehen. Die Kerninflationsrate, die Energie- und Nahrungsmittelpreise ausklammert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...