Krypto News: Pepe Unchained explodiert trotz Unsicherheit am Markt! Das steckt dahinter

Der von Analysten prognostizierte Bullrun am Kryptomarkt lässt weiterhin auf sich warten. Obwohl die US-Inflationsdaten besser als erwartet ausgefallen sind, kommt es heute erneut zu leicht fallenden Kursen bei Bitcoin und Co. Experten erwarten, dass das im September auch noch so bleiben könnte. Trotz der Unsicherheit am Markt und der Korrektur der letzten Monate geht Pepe Unchained ($PEPU) durch die Decke. Anleger sind hier nicht mehr zu bremsen, weshalb vermutet wird, dass PEPU zu einem der wichtigsten Coins in diesem Jahr aufsteigen könnte. Das hat auch seine Gründe.

Fast 13 Millionen Dollar im ICO

Die Stimmung am Kryptomarkt war schonmal besser. Bitcoin ist weit entfernt von seinem Allzeithoch, welches im März dieses Jahres erreicht wurde und auch die meisten Altcoins notieren deutlich tiefer als noch vor einem halben Jahr. Bei Pepe Unchained ist davon nichts zu spüren. $PEPU ist derzeit noch im Initial Coin Offering (ICO) erhältlich, was bedeutet, dass Investoren noch vor dem Listing an den Kryptobörsen einsteigen können.

Dabei werden die $PEPU-Token noch zum Fixpreis angeboten, während der Kurs später durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Und die Nachfrage ist schon in dieser frühen Phase unglaublich hoch. Inzwischen steuert der Coin schon auf die 13 Millionen Dollar Marke zu, was bedeutet, dass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis der Vorverkauf endet.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Der erfolgreiche Vorverkauf ist ein erster Indikator, der dafür spricht, dass der $PEPU-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen durch die Decke geht. Auch während des Presales wird der Preis schon mehrfach angehoben, was bedeutet, dass frühe Käufer einen Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Börsen mitnehmen können.

Mit eigener Blockchain zum Erfolg

Die hohe Nachfrage von Pepe Unchained ist nicht unbegründet. $PEPU ist nämlich nicht nur ein weiterer Meme Coin, der an PEPE angelehnt ist. Die Entwickler arbeiten an einer eigenen Blockchain, die als Layer 2 das Ethereum-Ökosystem erweitert. Schon Dogecoin wurde unter anderem durch seine eigene Blockchain extrem erfolgreich und $PEPU dürfte der erste Meme Coin sein, der eine Layer-2-Lösung mit im Gepäck hat. Das Potenzial, das mit einhergeht, ist enorm.

Pepe Unchained - Groundbreaking Layer 2 Blockchain technology.



Welcome to the future of meme coins. pic.twitter.com/iC9b6YSynT - Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 6, 2024

Mit einem eigenen Block Explorer, einer eigenen dezentralen Börse (DEX) und der Möglichkeit, auf andere Blockchains zu bridgen, hat die PEPU-Chain alles, was es braucht, um in Zukunft auch andere Entwickler und Nutzer anzuziehen. Dadurch könnte sich rund um den neuen Meme Coin bald ein ganzes Ökosystem entwickeln, wodurch der PEPU-Kurs wohl schnell explodieren würde.

Schon Base hat gezeigt, dass eine Layer 2 schon nach einem Jahr nicht mehr wegzudenken sein kann. Sollte PEPU ähnlich erfolgreich sein, könnte es sich hier um den nächsten Milliarden Dollar Coin handeln, was vor allem frühen Käufern extrem hohe Renditen einbringen würde. Die Möglichkeit, von Anfang an bei einem neuen Coin mit eigener Blockchain dabei zu sein, ergibt sich auch nicht alle Tage.

Neben der eigenen Blockchain überzeugt Pepe Unchained auch mit einer Staking-Funktion. Die jährliche Rendite (APY) hängt dabei von der Größe des Staking Pools ab, weshalb vor allem am Anfang noch sehr hohe Renditen in Form von zusätzlichen Token möglich sind. Derzeit liegt die APY noch bei 159 %, was dazu geführt hat, dass die meisten der bisher verkauften Token schon gestakt sind, wodurch die Chance auf eine Kursexplosion um weit mehr als 1.000 % nach dem Listing an den Börsen steigt, da gestakte Token nicht sofort wieder verkauft werden können.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.