Vancouver, British Columbia - 11. September 2024 / IRW-Press / Getchell Gold Corp. (CSE: GTCH) (OTCQB: GGLDF) (FWB: GGA1) ("Getchell" oder das "Unternehmen") freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung ("MRE 2024") für das Goldprojekt Fondaway Canyon in Churchill County, Nevada, bekannt zu geben.

Wichtige Eckpunkte der aktualisierten Mineralressourcenschätzung 2024*

- Erhöhung der angedeuteten Mineralressourcen um 18 % und der vermuteten Ressourcen um 11 % im Vergleich zur vorherigen MRE;

- Angedeutete Mineralressource von 13,5 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,49 g/t Au für 648.000 Unzen Gold;

- Vermutete Mineralressource von 44,8 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,16 g/t Au für zusätzliche 1.670.100 Unzen Gold;

- Signifikante Oxiddeckschicht abgegrenzt; und

- Die Goldmineralisierung beginnt an der Oberfläche und bleibt für eine weitere Expansion offen.

"Die beträchtliche Erhöhung der Mineralressourcenschätzung bei Fondaway Canyon legt die Bewertungslatte beträchtlich höher und zeigt weiterhin das unglaubliche Potenzial, das noch entdeckt werden muss", sagte Mike Sieb, President.

Die Ergebnisse der aktualisierten Mineralressourcenschätzung 2024 lauten wie folgt:

Tabelle 1: Fondaway Canyon* - gesamte Mineralressourcenschätzung

Tabelle 2: Fondaway Canyon - Mineralressourcenschätzung* nach Zone

*Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung 2024 finden Sie weiter unten.

Eine Videopräsentation über das Goldprojekt Fondaway Canyon und die aktualisierte Mineralressourcenschätzung 2024 kann über den folgenden Link aufgerufen werden: Video Presentation 2024 Updated MRE

Abbildung 1: MRE für das Projekt Fondaway Canyon mit konzeptionellen Tagebaugruben und Blockmodell des Goldgehalts

Abbildung 2: 3D-Blockmodell des Goldgehalts der MRE 2024 für Fondaway Canyon - Abschnitt Colorado SW

Abbildung 3: 3D-Blockmodell des Goldgehalts der MRE 2024 für Fondaway Canyon - Abschnitt North Fork

Die MRE stellt eine beträchtliche Erweiterung der vom Unternehmen im Februar 2023 veröffentlichten Mineralressourcenschätzung 2023 dar, und zwar in erster Linie aufgrund:

Der Hinzunahme von acht (8) Bohrungen, die im Jahr 2022 im zentralen Bereich niedergebracht wurden, FCG22-20 bis FCG22-28 (mit Ausnahme von FCG20-24, die westlich außerhalb der aktuellen Ressource niedergebracht wurde). Diese Bohrungen wurden nach dem Stichtag für die Aufnahme in die MRE 2023 fertiggestellt. Alle 8 Bohrungen durchteuften bedeutende Abschnitte mit einer Goldmineralisierung (Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Juni 2024). Der Erhöhung der Schüttdichte des mineralisierten Wirtsgesteins um 7 %, die aus den Feldarbeiten im Jahr 2024 abgeleitet wurde. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden an insgesamt 1.382 Proben Messungen durchgeführt. Diese Messungen wurden durch eine Untergruppe von 121 Proben, die im Labor von Bureau Veritas in Sparks, Nevada, analysiert wurden, validiert. (Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Juni 2024). Des Anstiegs des Goldpreises von 1.650 USD, der im Mineralressourcenmodell 2023 verwendet wurde, auf 1.950 USD, was den beträchtlichen Anstieg des Goldpreises im dazwischen liegenden Zeitraum widerspiegelt.

Oxiddeckschicht

Darüber hinaus wurde bei dieser Iteration der Mineralressourcenschätzung eine bedeutende oberflächennahe Oxiddeckschicht der Ressource abgegrenzt (Tabelle 3). Dies könnte für die potenzielle Entwicklung und Wirtschaftlichkeit eines zukünftigen Betriebs bei Fondaway Canyon von großer Bedeutung sein.

Tabelle 3: Fondaway Canyon - Schätzung der Mineralressourcen* nach Typ

Vorläufige wirtschaftliche Bewertung

Das Unternehmen hat Forte Dynamics, Inc. aus Fort Collins, Colorado ("Forte Dynamics") beauftragt, moderne metallurgische Studien durchzuführen und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA") für das Goldprojekt Fondaway Canyon zu erstellen (Pressemitteilung des Unternehmens vom 25. Juni 2024). Nach Abschluss der MRE 2024 ist Forte Analytical nun dabei, eine Reihe moderner metallurgischer Studien abzuschließen, die in die PEA von Fondaway Canyon einfließen werden; der Abschluss ist für den Herbst geplant.

Die vollständige Dokumentation für die Mineralressourcenschätzung 2024 wird im Rahmen der bevorstehenden PEA veröffentlicht werden.

Michael Dufresne, P.Geol., P.Geo., steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und ist der qualifizierte Sachverständige (im Sinne der Vorschrift NI 43-10), der den Inhalt sowie die wissenschaftlichen und fachlichen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.

Unternehmensangelegenheiten

Das Unternehmen emittierte insgesamt 1.411.250 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien (die "Warrants") im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens, die am 28. September 2020 abgeschlossen wurde. Die Warrants wurden mit einem Ausübungspreis von 0,60 $ und einem Verfallsdatum am 28. September 2022 ausgegeben. Am 16. September 2022 verlängerte das Unternehmen das Verfallsdatum der Warrants um ein Jahr und änderte den Ausübungspreis von 0,60 $ auf 0,50 $, und am 7. September 2023 verlängerte das Unternehmen das Verfallsdatum der Warrants weiter bis zum 28. September 2024. Das Unternehmen hat jetzt das Verfallsdatum der Warrants um ein weiteres Jahr bis zum 28. September 2025 verlängert.

Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung:

Michael Dufresne, P.Geol., P.Geo., Mitarbeiter der Firma APEX Geoscience Ltd., zeichnet als unabhängiger und qualifizierter Sachverständiger für die Mineralressourcenschätzung im Sinne der Vorschrift NI 43-101 verantwortlich. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit. Die bisher durchgeführten Explorationsarbeiten reichen für eine Definition der oben aufgeführten vermuteten Ressourcen als angedeutete bzw. nachgewiesene Mineralressourcen nicht aus. Es ist allerdings aus praktischen Überlegungen zu erwarten, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen im Zuge der weiteren Exploration zu angedeuteten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte. Eine Gewähr dafür, dass die hier erwähnten Mineralressourcen in der Zukunft zu Mineralreserven umgewandelt werden können, gibt es nicht. Die Schätzung der Mineralressourcen kann von diversen Faktoren, wie z.B. Umweltauflagen, Genehmigungen, Gesetzen, Marketingmaßnahmen oder anderen relevanten Aspekten maßgeblich beeinflusst werden. Die Schätzung der Mineralressourcen hierin erfolgte unter Anwendung der in Kanada üblichen Richtlinien für Mineralressourcen- und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum. Die sogenannten "CIM Standards on Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines" wurden vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellt und vom CIM Council genehmigt (CIM 2014 und 2019). Die Mineralressourcenschätzung wird durch die Daten von 527 Reverse-Circulation- und Diamantbohrlöchern auf insgesamt 55.870 m untermauert, die die mineralisierten Bereiche durchschnitten haben. Die Mineralressource wird mit einem niedrigeren Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Au für das konzeptionelle Tagebauszenario und 1,75 g/t Au für das konzeptionelle Untertageabbauszenario gemeldet. Die niedrigeren Cutoff-Gehalte und die potenziellen Abbauszenarien wurden unter Anwendung folgender Parameter berechnet: Abbaukosten = 2,70 USD/t (Tagebau); G&A = 2,00 USD/t; Verarbeitungskosten = 15,00 USD/t; Gewinnungsraten = 92 %, Goldpreis = 1.950,00 USD/oz; Royalties = 1 %; und Mindestabbaubreiten = 1,5 m (Untertagebau), um die Anforderung zu erfüllen, dass die gemeldeten Mineralressourcen "vernünftige Aussichten für einen eventuellen wirtschaftlichen Abbau" aufweisen. Die ursprünglichen Au-Gehalte wurden auf 1,5 m zusammengesetzt, wobei in den mineralisierten Bereichen insgesamt 12.553 Mischproben generiert wurden, einschließlich 10.632 Mischproben für die Zone Central, 1.267 für die Zone Mid-Realm / South Mouth und 654 für die Zone Silica Ridge / Hamburger Hill. Die Interpolation der Gehalte erfolgte mittels Ordinary Kriging (OK) unter Anwendung von 1,5-m-Mischproben (Blockgröße von 3 mal 3 mal 3 m). Für die mineralisierten Zonen wurde eine Dichte von 2,74 g/cm³ angewendet. Die Mineralressourcenschätzung wird als angedeutet oder vermutet kategorisiert und anhand der Datendichte, der Datenqualität, des Vertrauens in die geologische Interpretation und des Vertrauens in die Robustheit der Gehaltsinterpolation klassifiziert. Die angedeutete Kategorie wurde durch eine Suchellipse definiert, die sich 55 m entlang der Hauptachse, 40 m entlang der Nebenachse und 10 m vertikal erstreckt. Darüber hinaus waren mindestens 3 Bohrlöcher erforderlich, von denen 9 Proben gemeldet werden, wobei höchstens 3 Proben pro Bohrloch zulässig sind. Die vermutete Kategorie wurde anhand einer Suche von bis zu 120 m definiert, wobei mindestens 1 Probe pro Bohrloch von mindestens 2 Bohrlöchern erforderlich war. Die hochgradige Deckelung, die durch eine statistische Analyse unterstützt wurde, wurde für jede Zone mit zusammengesetzten Daten abgeschlossen und mit 32 g/t Au für die Zone Central, keine Au-Deckelung für die Zone Mid Realm / South Mouth und 10,0 g/t Au für die Zone Silica Ridge / Hamburger Hill festgelegt. Die MRE-Blöcke, die die Oxidkomponente der Tagebauressource bilden, befinden sich innerhalb der gesamten konzeptionellen Tagebaugrubenform, die durch die Parameter für das nicht oxidierte Material definiert wurde. Die Anzahl der Tonnen wurde auf die nächsten Tausend und die Goldunzen auf die nächsten Hundert gerundet. Etwaige Unstimmigkeiten in den Summen sind auf Rundungseffekte zurückzuführen. Der Metallgehalt ist in Feinunzen angegeben (Tonnen mal Gehalt (g/t) / 31,10348). Der Autor ist sich keiner bekannten umweltbezogenen, genehmigungsbezogenen, rechtlichen, eigentumsbezogenen, steuerbezogenen, soziopolitischen oder marketingbezogenen Probleme oder anderer relevanten Probleme bewusst, die nicht im technischen Bericht aufgeführt sind und die Mineralressourcenschätzung erheblich beeinflussen könnten. Der Stichtag der Mineralressourcenschätzung ist der 1. September 2024 und der Stichtag für die Datenbank der Bohrungen, die zur Erstellung dieser Mineralressourcenschätzung verwendet wurden, ist der 7. Februar 2024. Die vollständige Dokumentation für die MRE 2024 wird im Rahmen der kommenden PEA vorgelegt werden.

Über Getchell Gold Corp.

Das Unternehmen mit Firmensitz in Nevada konzentriert sich auf die Exploration von Gold- und Kupfervorkommen und wird an der CSE: GTCH, OTCQB: GGLDF und FWB: GGA1 gehandelt. Getchell Gold richtet seinen Arbeitsschwerpunkt vor allem auf das am weitesten erschlossene Konzessionsgebiet, das Projekt Fondaway Canyon, das als ehemaliger Goldproduktionsbetrieb über eine bedeutende Mineralressourcenschätzung verfügt. Zu den weiteren Projekten in Getchells Portfolio zählen der ehemalige Goldproduktionsbetrieb Dixie Comstock mit seinen historischen Ressourcen sowie die hochgradigen Projekte Star (Cu-Au-Ag).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.getchellgold.com oder kontaktieren Sie das Unternehmen unter info@getchellgold.com.

Herr Mike Sieb, President

Getchell Gold Corp.

1-647-249-4798

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Mineralressourcenschätzung und zukünftige geplante Aktivitäten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird" oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden", zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem solche Aussagen gemacht werden, und sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Management von Getchell versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76807Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76807&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA37427C2094Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18479586-getchell-gold-corp-meldet-signifikante-erhoehung-mineralressourcenschaetzung-goldprojekt-fondaway-canyon-nv