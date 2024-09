Crackle Technologies hat Mittel in Höhe von $1,7 Mio in einer Pre-Seed-Runde aufgebracht, um KI-basierte Produkte zu entwickeln, die Publishern dabei helfen, ihre Adtech-Einnahmen zu maximieren. Die Runde wird angeführt von We Founder Circle ACVentures. Zu den weiteren Investoren gehören die Gründer von Impetus Technologies, Sunicon Ventures, DeVC und Misfits Capital. Was noch wichtiger ist: Die Gründer von bekannten Publishern wie Ludo King und andere haben dem Crackle-Team und deren Produkten ihr Vertrauen ausgesprochen und haben ebenfalls investiert. Nachdem das Geschäft von Crackle in Asien Fahrt aufgenommen hat, expandiert das Unternehmen nun in Europa mit einem Fokus auf Gaming App-Publisher.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240910131542/de/

Crackle Co-Founders (L-R) Harsh Mittal, Shashank Dudeja and Jaivir Singh Nagi (Photo: Business Wire)

Die Finanzmittel werden hauptsächlich für Produkte und Technologie und für die globale Ausweitung des Marktes verwendet. Publisher sollen bei Gaming, Apps, News und OTTs unterstützt werden, indem Schwachstellen wie zum Beispiel geringe Ausführungsraten und eCPMs angegangen werden. Die von Crackle selbst entwickelte Technologie nutzt fortschrittliche Datenanalysen und Prognosemodelle, um die Werbeeinnahmen der Publisher zu optimieren, die Workflows zu automatisieren und Nutzern gute Erlebnisse zu verschaffen.

Crackle wurde von drei ehemaligen Google-Mitarbeitern gegründet: Harsh Mittal, Shashank Dudeja und Jaivir Singh Nagi, die gemeinsam mehr als 18 Jahre an Erfahrung in der Branche für die Monetarisierung von Publishern gesammelt haben. Während dieser Zeit haben sie Milliarden von Dollar an Umsatz für Tech-Anzeigen gemanagt und zahlreichen Publishern dabei geholfen, ihre Einnahmen aus Anzeigen durch Innovationen zu verzehnfachen. Crackle's Mission ist es, Publishern zu maximalen Einnahmen zu verhelfen und ein nachhaltiges Geschäftsmodell für sie aufzubauen.

Das Investment wurde von Vikash Jaiswal, Creator des berühmten Ludo King mit mehr als 1 Milliarde Downloads, folgendermaßen kommentiert: "Das Fachwissen und die fundierten Kenntnisse des Gründerteams über die Monetarisierung von Anzeigen in Games machen Crackle zu einem Vorreiter der Adtech-Innovation. Ich freue mich, dass ich dabei bin."

Jaivir, Mitbegründer von Crackle dankte den Investoren für ihr Vertrauen: "Mit diesen Finanzmitteln werden wir unsere Mission vorantreiben, den Umsatz von Publishern zu maximieren und eine dynamische Umgebung mit vielfältigen Inhalten zu schaffen, damit das Internet für alle wichtig und nützlich bleibt."

Im Hinblick auf die Expansion in Europa sagte Shashank, Mitbegründer von Crackle: "Die dynamische europäische Gaming-Szene war schon immer ein Hub für Innovationen. Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit mit Top-Gaming-Unternehmen und darauf, ihr Wachstum zu fördern."

Seit seiner Gründung 2023 hat Crackle bereits Marktanteile gewonnen und Publishern trotz geringerer Monetarisierung und der Dominanz großer Tech-Plattformen zu bemerkenswerten Einnahmen verholfen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240910131542/de/

Contacts:

Mehr erfahren Sie von Shashank Sethi unter shashank.sethi@ihorizoncommunications.com