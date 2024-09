Der September ist der statistisch betrachtet schwächste Monat eines Börsenjahres. Dies liegt nicht allein am Ereignis des 11. September 2001, welches sich sowohl stark auf die Psyche der Amerikaner als auch auf die damaligen Aktienkurse auswirkte, sondern vor allem an saisonalen Effekten. Sie sind immer wieder zu beobachten, wie das Wechselspiel der Jahreszeiten in der Natur. Direkt nach der Ferienzeit starten unsere Kinder in ein neues Schuljahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...