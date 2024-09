Krypto News: Neuer Shiba-Inu-Liebling Shiba Shootout erzielt 1,1 Mio. USD

Der Markt der Memecoins ist, seitdem sich die Entwickler der Layer-1s mit ihren Launchplattform gierig auf diesen stark gefragten Sektor gestürzt haben, explodiert. Es gibt jedoch nur wenige Coins, welche von diesen Plattformen eine reelle Chance haben, da ihre Tokenomics kaum Spielraum für die Finanzierung von Entwicklungen bieten.

Ein weitaus größeres Potenzial haben immer mehr Investoren hingegen in dem neuen Shiba Shootout erkannt, welcher indessen mit seinem Vorverkauf die Marke von 1,1 Mio. USD überschreiten konnte.

Der Shiba Inu mit Cowboy-Hut und Schießkünsten ist bereit, um es mit Dogwifhat und dem Rest des Wilden Westen des Memecoin-Marktes aufzunehmen. Bald werden dafür innerhalb der Unterhaltungsplattform Meme-Offs und Meme-Kämpfe geboten. Bei diesen können sich die Teilnehmer mit ihren kreativen Beiträgen messen.

Mithilfe der eingeworbenen Finanzmittel treibt das Team von Shiba Shootout die Entwicklung in einem hohen Tempo voran, sodass die nächsten Launches bereits vorbereitet werden und somit die natürliche Nachfrage ausgebaut wird.

Die native Kryptowährung gewährt den Tokeninhabern innerhalb der Erlebnisplattform von Shiba Shootout verschiedene Vorteile. Zu diesen zählen die Belohnungen über Play-to-Earn, Abstimmungsrechte bei der Governance sowie die Teilnahme an anderen Aktionen und Events.

Noch können sich Interessierte die Coins zu einem ermäßigten Preis in Höhe von 0,0202 USD sichern. Dieser wird allerdings in den nächsten fünf Tagen erhöht, sobald die nächste Vorverkaufsphase abgeschlossen wurde.

Werden Sie mit Shiba Shootout zum Cowboy

Der Markt der Memecoins blieb nicht unberührt von den Abverkäufen der Kryptowährungen. So haben viele von ihnen rote Zahlen geschrieben. Beispielsweise hat Dogecoin in den vergangenen 30 Tagen 6,1 % verloren, Shiba Inu 5,5 % und Dogwifhat 11,0 %. Dabei hält der Abschwung bereits seit Juni an.

Während diese Memecoins Verluste erlitten haben, hat der neue Shiba Shootout ohne Unterbrechung weiteres Kapital der Kryptoinvestoren angezogen. Denn er wird von der Mission angetrieben, den Memetoken-Markt mit Gemeinschaft, Unterhaltung und Humor zu retten sowie von dem Image der sinnlosen Zockereien zu befreien.

Dafür wird die digitale Siedlung Shiba Gulch entwickelt. In dieser stehen den Nutzern Meme-Battles im Stil des Wilden Westens zur Verfügung. Dort können sie sich beispielsweise mit anderen Spielern messen, um auf diese Weise eine Beutetasche voller $SHIBASHOOT-Coins zu erhalten. Somit sollen der Spaß und die Kreativität in dem Sektor wiederhergestellt werden.

As the sun sets over Shiba Gulch, it's meme showdown time!



Virtual cowboy hats on, let the battle for crypto's Wild West champ begin! Shibashoot Shibashootout Memecoins Crypto pic.twitter.com/lPATAb8Byt - shibashootout (@shibashootout) August 24, 2024

Es gibt jedoch noch einiges mehr als Meme-Wettbewerbe in der digitalen Erlebniswelt von Shiba Gulch zu entdecken. Denn dort wird ebenso eine Reihe weiterer Unterhaltungsangebote bereitgestellt, bei denen der native Coins verschiedene Vorteile gewährt, die kein anderer Shiba-Inu-Memetoken bieten soll.

Shiba Shootout könnte der beste Shiba Inu für den Bullenmarkt sein

Es gibt eine Vielzahl von Memecoins mit Shiba Inus, jedoch haben diese entweder schon eine hohe Bewertung und bieten deshalb nur noch ein geringes Steigerungspotenzial oder sie haben in den meisten Fällen überhaupt kein Geschäftsmodell, was den Erfolg fast unmöglich macht. Dies verdeutlicht die höhere Bewertung von Utility-Memecoins unter den Top 6.

Bei Shiba Shootout soll es um wesentlich mehr als nur Belohnungen für die witzigsten und lustigsten Memes oder das Erzählen von epischen Geschichten in den "Campfire Stories" gehen. Ebenso bietet es den Tokeninhabern eine Chance auf weitere Belohnungen, welche regelmäßig an die Gemeinschaft verteilt werden.

Noch befindet sich Shiba Shootout am Anfang und deshalb haben frühe Inhaber auch die Chance, dass sie die Entwicklung des Projektes mitgestalten. Denn es wird dezentral organisiert und jeder $SHIBASHOOT-Coin gewährt den Inhabern Abstimmungsrechte bei den Umfragen bezüglich der künftigen Ausrichtung.

Ebenso kann man mit Shiba Shootout eine eigene Posse aufbauen, um somit die Anzahl der eigenen Coins zu erhöhen. Gleichzeitig wächst somit die Plattform selbst und mit ihr wiederum der Wert des Coins, wodurch die Teilnehmer sogar gleich doppelt profitieren.

Attraktiv ist auch die hohe Staking-Rendite zu Beginn, die zum jetzigen Zeitpunkt bei 856 % pro Jahr liegt. Dabei lassen sich sogar die über den Presale neu erworbenen Coins einsetzen, sodass Anleger bis zur ersten Listung bereits einen Sicherheitspuffer aufbauen können, der das Investment schätzungsweise verdoppelt.

All diese Vorteile haben auch den bekannten Krypto-Analysten Crypto Nautic überzeugt. In seinem YouTube-Video hat er seinen 102.000 Abonnenten empfohlen, dass sie diesen Memecoin nicht verpassen sollten.

Darum könnten Sie das Vorverkaufsangebot von Shiba Shootout bereuen

Im vierten Quartal dürften die Bullen wieder an den Kryptomarkt zurückkommen und sich der angestaute Investitionsstau explosionsartig entladen. Daher sollte man sich vorher ausreichend Gedanken darüber machen, in welche Projekte man investiert. Ansonsten könnten Sie sich ärgern, wenn Sie die Coins mit den steilsten Anstiegen und Ihren Aufstieg zu einem Wal verpasst haben.

Mit einem damaligen Investment in erfolgreiche Memecoins wie Shiba Inu hätten Sie bei einer Rendite von derzeit 992.710 % nur 100 USD investieren müssen, um nun annähernd 1 Mio. USD zu haben.

Eine vergleichbare Gelegenheit bietet jetzt der neue Shiba Shootout, welcher noch besonders früh im Vorverkauf erworben werden kann. Bei Dogwifhat mit seinen 352.718.489 % wären sogar noch deutlich mehr möglich gewesen, obwohl er nicht einmal ein Geschäftsmodell hat.

Angesichts eines so großen Steigerungspotenzial scheint der Vorverkauf von Shiba Shootout nun der beste Zeitpunkt für ein Investment zu sein. Dafür können auf der Website des Projektes die Kryptowährungen ETH, USDT und BNB sowie mit Bankkarten auch Fiatwährungen verwendet werden.

Bemerkenswert ist auch, dass die Smart Contracts der Unterhaltungsplattform von SolidProof und das Team von Coinsult überprüft wurden. Somit erhalten die Anleger eine höhere Sicherheit als bei vielen anderen Memetoken.

Verpassen Sie keine wichtigen Ankündigungen und verbinden Sie sich mit der wachsenden Gemeinschaft von Shiba Shootout auf X und Telegram.

Jetzt mehr über Shiba Shootout erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.