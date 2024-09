Berlin (ots/PRNewswire) -Yaber hat das Publikum auf der IFA 2024 in seinen Bann gezogen und mit seinen neuen K3/K3 Pro Premium-Projektoren für Aufsehen gesorgt. Mit donnernden, erweiterten Bässen und immersivem Sound, der von zwei 15-Watt-JBL-Lautsprechern und Dolby Audio unterstützt wird, hat die K3-Serie mit ihrem bisher hellsten Display Besucher und Medienvertreter in Erstaunen versetzt. Die außergewöhnliche audiovisuelle Leistung, kombiniert mit den patentierten Technologien NovaGlowTM und CoolSwiftTM von Yaber, machte die K3-Serie schnell zu einem Showstopper auf der Veranstaltung und verschaffte Yaber breiten Beifall und den Ruf als eine der meistdiskutierten Projektormarken auf der IFA.Yaber präsentierte auch seine beliebten T2/T2 Plus Außenprojektoren, darunter die T2 Plus Keith Haring Sonderedition. Die T2-Serie, die für ihr kompaktes und dennoch elegantes Design bekannt ist, beeindruckte die Besucher mit ihrer lebendigen Darstellung und ihrer Mobilität. Die Keith-Haring-Sonderausgabe, die modernste Technologie mit ikonischer Pop-Art verbindet, war ein weiterer Publikumsmagnet und sorgte für einen ständigen Besucherstrom am Yaber-Stand, der zu einem der wichtigsten Punkte der Veranstaltung wurde.Weitere Informationen finden Sie unter www.yaber.com.Informationen zu YaberDas 2018 gegründete Unternehmen Yaber gilt als Pionier im Sektor der Entertainment-Projektoren und hat bereits mehr als zwei Millionen Geräte an Liebhaber in über 120 Länder und Regionen weltweit geliefert. Yaber wurde mit prestigeträchtigen Auszeichnungen geehrt, darunter der Red Dot Award, der Yanko Design Award und der CES Innovation Award 2024.Yaber ist bestrebt, die Grenzen der visuellen und akustischen Exzellenz zu erweitern. Jeder Yaber-Projektor ist für außergewöhnliche Erlebnisse konzipiert. Er verkörpert das Streben nach Perfektion und bietet den Nutzern herausragende audiovisuelle Qualität und eine bereichernde Reise der ständigen Selbstüberschreitung.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2501409/Yaber_Booth_On_Site.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-neuen-k3--und-beliebten-t2-projektoren-von-yaber-begeistern-auf-der-ifa-2024-mit-atemberaubendem-sound-und-design-302245447.htmlPressekontakt:Quincy Zhang,quincy@iputure.comOriginal-Content von: YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164831/5862696