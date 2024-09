Der Aktienmarkt erlebt seit August Gegenwind, weswegen die Anleger sich nach neuen Investmentchancen umsehen. Dabei steigt die Nachfrage nach Sicherheit, weswegen der Anleihemarkt immer häufiger auch von Privatanlegern in Betracht gezogen wird. Die Frage ist allerdings, welche Anleihen man in diesem Umfeld kaufen soll: Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen?Staatsanleihen mit hohen Bonitäten haben immer den Malus, dass die Renditen die niedrigsten am Markt sind. Das gilt insbesondere für die Benchmarks, also die Bundesanleihen im Euro und die T-Notes im US-Dollar. ...

