© Foto: Dall-E



Bislang verfehlten es die westlichen Sanktionen, die russische Wirtschaft in die Knie zu zwingen. Die Kriegswirtschaft befeuert einen fragilen Boom.Nach dem völkerrechtswidrigen Einmarsch in die Ukraine hat der globalen Westen Russland mit einer noch nie dagewesenen Menge an Sanktionen belegt. Laut des Wirtschaftsmagazins Forbes sind gegen das Riesenreich über 20.000 Einzelmaßnahmen verhängt worden - das sind mehr als gegen den Iran, Syrien und Nordkorea zusammen. Die erhoffte Wirkung haben die Strafmaßnahmen bislang nicht erzielt. Nicht nur ist der Zusammenbruch der russischen Wirtschaft bislang ausgeblieben, im Gegenteil gelang dem von Präsident Putin autokratisch regierten Land sogar ein …