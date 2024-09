Die Unilever-Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag in London einen leichten Rückgang. Gegen Mittag notierte das Papier bei 49,72 GBP, was einem Minus von 0,6 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Kursrückgangs liegt die Aktie immer noch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP, das am 23. Januar 2024 erreicht wurde. Interessanterweise prognostizieren Experten für das laufende Jahr eine Dividende von 1,78 EUR, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,48 GBP darstellen würde.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn pro Aktie von 2,89 EUR. Das durchschnittliche Kursziel wird derzeit auf 46,64 GBP taxiert, was unter dem aktuellen Kursniveau liegt. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 13. Februar 2025 veröffentlicht. Anleger und Marktbeobachter warten [...]

