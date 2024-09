Der Artikel hebt präklinische Erkenntnisse hervor, die zeigen, dass ISB 2001 möglicherweise die Ausweichmechanismen von Myelomzellen, mit der sie therapeutischer Antitumoraktivität entgehen, überwinden kann



Daten zeigen eine überlegene Abtötungskraft von Tumorzellen des multiplen Myeloms durch ISB 2001 im Vergleich zu mehreren zugelassenen bispezifischen Therapien und Kombinationstherapien



NEW YORK, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ichnos Glenmark Innovation (IGI), eine Allianz zwischen Ichnos Sciences Inc., einem globalen, voll integrierten, in der klinischen Phase tätigen Biotech-Unternehmen, das multispecifics im Bereich der Onkologie entwickelt, und Glenmark Pharmaceuticals Ltd., hat heute bekanntgegeben, dass Nature Cancer einen Forschungsartikel veröffentlicht hat, in dem die präklinische Entwicklung von ISB 2001 beschrieben wird, einem trispezifischen Antikörper der ersten Generation, der auf BCMA und CD38 auf Myelomzellen und CD3 auf T-Zellen abzielt. ISB 2001 wird derzeit in einer klinischen Phase-I-Studie bei rezidiviertem/refraktärem Multiplem Myelom (r/r MM) untersucht.

"Trotz der Fortschritte bei monoklonalen Antikörpern und bispezifischen Antikörpern früherer Generationen stellen eine hohe Rückfallrate und Resistenzen gegen derzeit verfügbare Therapeutika anhaltende Herausforderungen bei der Behandlung des Multiplen Myeloms dar", so Dr. Cyril Konto, President, Executive Director und CEO von IGI. "Die Veröffentlichung der präklinischen Daten zu ISB 2001 in Nature Cancer unterstützt die Differenzierung und den Wirkmechanismus des multispezifischen Antikörpers von IGI. Diese umfassenden Ergebnisse unterstreichen das therapeutische Potenzial von ISB 2001, das sich derzeit in der klinischen Erprobung der Phase I befindet, und wir freuen uns darauf, unsere weiteren Fortschritte zu teilen."

Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Artikels "ISB 2001 trispecific T cell engager shows strong tumor cytotoxicity and overcomes immune escape mechanisms of multiple myeloma cells" (Trispezifischer T-Zell-Engager ISB 2001 zeigt starke Tumorzytotoxizität und überwindet die Immunfluchtmechanismen von Zellen des Multiplen Myeloms) in Nature Cancer gehören die folgenden:

Die Daten zeigen, dass ISB 2001 Resistenzmechanismen über duales Tumor-Targeting durch Bindung und Zytotoxizität von Tumorzellen mit geringer Expression von CD38 oder BCMA überwinden kann.

Die Architektur von ISB 2001 ist so optimiert, dass sie eine robuste Abtötung von Tumorzellen unterstützt und gleichzeitig die CD38-Aktivität außerhalb des Tumors begrenzt.

ISB 2001 zeigte im Vergleich zu BCMA-gerichteten T-Zell-Engagern eine erhöhte Abtötung von Tumorzellen in vitro, in vivo und ex vivo, induzierte eine vollständige Tumorregression in humanisierten Mausmodellen und zeigte eine überlegene Wirksamkeit im Vergleich zur Standardtherapiekombination.



"Wir haben unsere unternehmenseigene BEAT®-Plattform genutzt, um einen hochspezifischen Antikörper zu entwickeln, der die Bindung an MM-Zellen erhöht und gleichzeitig die Off-Target-Aktivität minimiert", so Dr. Mario Perro, Head of Biologics Research bei IGI. "Diese präklinischen Daten zeigen das Potenzial eines trispezifischen Ansatzes zur Steigerung der Immunzellaktivierung und zur präziseren Bekämpfung und Abtötung von Tumoren."

ISB 2001 - Wirkmechanismus

ISB 2001 ist der erste T-Zellen-bindende Antikörper, der gleichzeitig auf BCMA und CD38 auf MM-Zellen abzielt. Es handelt sich um einen trispezifischen Antikörper, der auf der BEAT®-Technologie (Bispecific Engagement by Antibodies based on the TCR, deutsch: Bispezifische Bindung von Antikörpern basierend auf dem TCR) basiert, einer unternehmenseigenen Plattform, die maximale Flexibilität und Herstellbarkeit von multispezifischen Antikörpern in voller Länge ermöglicht. ISB 2001 kombiniert drei proprietäre Antigen-bindende Arme, die jeweils auf ein anderes Antigen abzielen, wobei ein Arm an die Epsilon-Kette von CD3 auf T-Zellen bindet und die anderen beiden an BCMA und CD38 auf MM-Zellen. Seine fragmentkristallisierbare (Fc) Domäne wurde vollständig ausgeschaltet, um Fc-Effektor-Funktionen zu unterdrücken. ISB 2001 lenkt CD3+-T-Lymphozyten um, damit sie Tumorzellen abtöten, die BCMA und CD38 exprimieren. Die Ausrichtung auf zwei verschiedene tumorassoziierte Antigene anstelle von einem ermöglicht eine Aviditätsbindung an MM-Zellen, die nur sehr geringe Mengen an BCMA und CD38 exprimieren.

