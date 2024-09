Extrem bullish: Inflationsdaten bringen vor der FED-Entscheidung Aufwärtstrend für den Kryptomarkt

Die mit Spannung erwarteten Inflationsdaten wurden heute, am 11.9.2024 um ca. 14:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Dabei kam es erfreulicherweise zu einem weiteren Rückgang der Inflation, was die makroökonomische Lage in den USA weiter verbessert.

Im August lag die Inflation in den USA wie erwartet bei 2,5 Prozent im Vergleich zum August im Vorjahr. Damit erreicht die Inflation dennoch den niedrigsten Stand seit Februar 2021 und liegt unter den Prognosen der meisten Experten. Die Energiekosten sanken am stärksten, mit einem Rückgang von 4 Prozent im Vergleich zu einem Anstieg von 1,1 Prozent im Juli, was hauptsächlich auf die sinkenden Benzin- und Heizölpreise zurückzuführen ist. Aber auch Lebensmittel und Transportkosten verzeichneten einen weiteren Rückgang, ebenso wie die Preise für Neu- und Gebrauchtwagen, die leicht zurückgingen.

Infaltionsdaten der US, Quelle: https://tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi

Ein Wermutstropfen in den USA bleibt der Wohnsektor, der um 0,1 Prozent gestiegen ist und damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Prozent höher liegt. Die Kerninflation liegt aktuell bei 3,2 Prozent und stabilisiert sich im Dreijahresvergleich auf einem niedrigen Niveau.

Auswirkungen auf den Kryptomarkt

Erstaunlicherweise zeigte sich der Kryptomarkt in den ersten beiden Stunden nach der Veröffentlichung mit einer abfallenden Tendenz. So fiel die Leitwährung Bitcoin von einem Niveau von knapp 57.100 US-Dollar auf unter 55.600 US-Dollar. Danach begann der Anstieg, und Bitcoin liegt aktuell um 0,84 Prozent über dem 24-Stunden-Vergleich und weist einen Wert von 57.700 US-Dollar auf. Auch viele andere Coins zeigen derzeit eine sehr gute Entwicklung, wie etwa Internet Computer ($ICP). Der KI-Token konnte in den letzten 24 Stunden um knapp 10 Prozent zulegen und verzeichnet im 7-Tages-Vergleich ein Plus von 16,3 Prozent.

Deutlicher Ausschlag nach Verlautbarung, Quelle: www.coinmarketcap.com

FED-Entscheidung am 18. September

In gut sieben Tagen wird die Entscheidung der US-Notenbank zu den Leitzinsen in den USA erwartet. Wie der Vorsitzende Jerome Powell bereits im August angedeutet hat, könnte aufgrund der makroökonomischen Lage ein Rückgang des Leitzinses sinnvoll sein. Mit den aktuellen Daten könnte dieser Schritt weiter untermauert werden, sodass viele bereits von einem Rückgang um 50 Basispunkte ausgehen. Auch die europäische EZB hat bereits angekündigt, ähnliche Zinssenkungen vorantreiben zu wollen, um die derzeit schwierige Wirtschaftslage in den westlichen Ländern zu fördern.

Diese Rahmenbedingungen bieten ein optimales Umfeld für die zukünftige Entwicklung des Kryptomarktes. Schon zum Jahreswechsel hat sich gezeigt, dass solche Faktoren bullishe Auswirkungen auf den Markt haben können. Viele erwarten zudem, dass nach einem schwierigen September ein enormer Aufschwung im Oktober und November bevorsteht.

Schon jetzt zeigen Krypto-ICOs wie Pepe Unchained, dass sich viele Investoren auf einen volatilen Herbst vorbereiten. So beginnen bereits Wale, in diesen Vorverkauf zu investieren, um für einen schnellen Anstieg im Herbst gewappnet zu sein.

Technologischer Fortschritt trifft auf Memecoins

Die Besonderheit dieses Projekts liegt in der Kombination aus Memecoin und technologischem Fortschritt. Durch eine eigene Layer-2-Blockchain erreicht Pepe Unchained ($PEPU) einen enormen Vorteil gegenüber anderen Memecoins wie $PEPE, das auf der Ethereum-Blockchain läuft. Wie sich im ersten Quartal gezeigt hat, war die Ethereum-Blockchain teilweise überfordert und Trader musste extrem lange Transaktionszeiten hinnehmen. Auch die Transaktionskosten stiegen stark an, sodass teilweise über 10 US-Dollar für eine einzelne Transaktion bezahlt werden mussten.

Diese Nachteile will die neue Pepe Unchained-Blockchain nun beseitigen. Durch diese Neuerung wird in Kombination mit dem Meme-Thema wird eine technologische Innovation eingebaut, die Transaktionen um das 100-fache schneller und die Transaktionskosten auf wenige Cent senken wird.

Laut den Entwicklern soll diese Innovation jedoch nicht nur dem nativen $PEPU-Token vorbehalten bleiben, sondern auch anderen Krypto-Projekten zugänglich gemacht werden - egal ob Währungen, NFTs oder Web3-Games. Damit ergibt sich ein enormes Wachstumspotenzial, das auch immer mehr Krypto-Investoren erkennen. Sollten zusätzliche Projekte auf der neuen Blockchain laufen, wäre die Austauschwährung der native $PEPU-Token, der zunächst erworben werden muss. Eine breite Nutzung würde den Preis des Tokens schlagartig in die Höhe treiben. Besonders frühe Investoren im Vorverkauf könnten davon profitieren, immerhin wurde auch Ethereum damals im Vorverkauf für 0,31 US-Dollar verkauft.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.