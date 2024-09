Die globale Kommunikationsplattform Infobip bringt das globale Mobilfunkunternehmen Nokia, die Industrievereinigung der Mobilfunkanbieter GSMA, die führende kroatische Telekommunikationsgesellschaft (Hrvatski Telekom) und andere Unternehmen auf seiner führenden entwicklerorientierten diesjährigen Konferenz Shift zusammen.

Nach mehreren erfolgreichen Partnerschaften, um Camara-konforme Network APIs im Rahmen der GSMA Open Gateway Initiative einzuführen, sind die Telefongesellschaften und Mobilfunkbetreiber rund um den Globus bestrebt, neu entstehende und künftige Serviceleistungen einzuführen und zu monetarisieren. Viele Firmen benötigen immer noch bessere Beziehungen zu Entwicklern, um dies schnell und effizient zu erreichen. Dies ist der Grund, weshalb Mobilfunkbetreiber die diesjährige Infobip Shift besuchen.

Matija Ražem, Vice President of Business Development, Infobip, erklärte: "Wir gehören zu den Ersten, die das Camara Projekt und die GSMA Open Gateway Initiative unterstützen und mit Telekommunikationsunternehmen kooperieren, um neue Mehrwertdienste bereitzustellen. Unsere Zusammenarbeit mit Nokia, GSMA und anderen Mobifunkbetreibern im Rahmen der Shift Zadar verdeulicht, wie wir mit Telekommunikationspartnern zusammenarbeiten, um Entwicklern kundenfreundliche APIs zur Verfügung zu stellen

Im Rahmen der Shift wird das Technologie-Automobilunternehmen Elmo seine Fernfahrtechnologie vorstellen, bei der die Teilnehmer ein Fahrzeug in Finnland mithilfe einer Konsole in Kroatien fahren können. Elmo kooperierte mit Nokia, um sein Network as a Code API umzusetzen, um Elmo Fahrzeuge durch Bedienung der Remote-Konsole über das drahtlose 5G Campus Netzwerk der kroatischen Telekom fernzusteuern und sich auf die Unterstützung von Infobip und der kroatischen Telekom verlassen zu können und dieses Erlebnis in der diesjährigen Shift Zadar Version den Gästen näher zu bringen.

"Die Arbeit am Aufbau des Network API-Ökosystems ist in diesem Jahr bemerkenswert gut vorangekommen. Dieses wichtige Entwicklerereignis, das unser Partner Infobip weiterhin ausrichtet, unterstreicht den starken Drang in diesem Ökosystem, um zusammenzukommen und die neuesten Informationen und Lösungen auszutauschen, während wir Fortschritte erzielen, um es Entwicklern auf der ganzen Welt einfacher zu machen, die Netzwerkfähigkeiten zu nutzen und neue Anwendungsfälle für ihre Kunden zu entwickeln", so Shkumbin Hamiti, Head of Network Monetization Platform, Cloud and Network Services bei Nokia.

Für die GSMA einer der diesjährigen Shift Zadar Hauptsponsoren spielt die Open Gateway Initiative eine entscheidende Rolle im Ökosystem der Telco APIs in Kombination mit den CPaaS APIs. "Die GSMA Open Gateway Initiative wird immer stärker und hat in der Geburt einer neuen API-Ära ihren Höhepunkt gefunden. Wir wollen diese Chance nutzen und ausbauen und bieten Entwicklern, Cloud-Anbietern und Telekommunikationsgesellschaften den Zugang, sodass sie wegweisende neue Serviceleistungen einführen können. Unsere Präsenz bei der Shift trägt dazu bei, das Bewusstsein für diese Chance zu schärfen und das Wachstum sicherzustellen", so Henry Calvert, Head of Networks bei GSMA.

Als eines der an der Shift Zadar teilnehmenden Unternehmen und aufgrund der Bereitstellung der zugrunde liegenden Kommunikationstechnologie für das ferngesteuerte Fahrerlebnis von Elmo, erläuterte Boris Drilo, Chief Technical Information Officer (CTIO) bei Croatia Telekom: Network APIs hieven das Engagement unserer Kunden und ihrer Lieblingsmarken auf die nächste Stufe. Die kroatische Telekom (Hrvatski Telekom) bietet diese neue Geschäftsmöglichkeit kroatischen Unternehmen an und bringt sie somit auf Augenhöhe mit ihren europäischen Kollegen. Die Netzwerkfähigkeiten der Telekom und ihr Kontakt zu den Entwicklern waren noch nie einfacher und unkomplizierter und offenbaren großartige Möglichkeiten. Die Open Gateway Initiative der GSMA macht diesen Ansatz skalierbar, indem sie die Voraussetzungen zur raschen Einführung neuer Anwendungsfälle in allen Bereichen der Telekommunikationsbetreiber schafft. Die kroatische Telekom öffnet allen unseren Partnern die Tür zu dieser neuen Chance, um diese Dienstleistungen in Kroatien zur Verfügung zu stellen

Als großartiger Förderer und Teilnehmer der Open Gateway-Initiative und einer der Hauptgäste im Rahmen der Shift Zadar 2024, erklärte Cedric Gonin, API Business Strategy and Channel Management Director bei Orange: "Durch die Bereitstellung von Network API-Schnittstellen für Entwickler werden Innovationen in mehreren Branchen gefördert. Bei Orange sind wir bestrebt, unsere APIs mit Entwicklern und Partnern zu teilen, um neue Lösungen auszuprobieren und umzusetzen. Unsere Teilnahme an der Infobip Shift unterstreicht unser Engagement, die Entwicklergemeinschaft durch innovative Tools zu stärken, welche die Erstellung der künftigen digitalen Dienste mithilfe der CAMARA API im Rahmen der Open Gateway-Initiative ermöglichen."

Shift Agenda: https://shift.infobip.com/schedule/

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, den Kunden während des gesamten Kaufprozess zu begleiten. Hier werden auf einer einzigen Plattform Omnichannel-Interaktionen, Nutzerauthentifizierung und ein Kontaktzentrum geboten. Diese Infobip-Lösungen helfen Unternehmen und Partnern, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu meistern und so Geschäftswachstum zu erzielen und die Kundenbindung zu stärken.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240911043313/de/

Contacts:

Marcelo Nahime

Infobip Global Public Relations Manager

marcelo.nahime@infobip.com