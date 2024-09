NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im späten New Yorker Handel zum US-Dollar kaum noch bewegt. Mit 1,1020 Dollar handelte die Gemeinschaftswährung etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1043 (Dienstag: 1,1031) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9055 (0,9065) Euro gekostet.

Der Euro hatte anfängliche Kursgewinne nach der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten wieder abgegeben. In den USA ist die Jahresinflationsrate auf 2,5 Prozent gefallen und hat so den niedrigsten Stand seit dem Februar 2021 erreicht. Allerdings ist die von der US-Notenbank Fed stark beachtete Kerninflationsrate mit 3,2 Prozent vergleichsweise hoch geblieben. Die Fed wird am kommenden Mittwoch über die Zinsen entscheiden. Es wird allgemein eine Zinssenkung erwartet, das Ausmaß gilt jedoch als ungewiss./bek/nas