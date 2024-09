Die Aktie der Digital World Acquisition Corp., Muttergesellschaft von Donald Trumps Social-Media-Plattform Truth Social, erlebte am Mittwoch einen dramatischen Kurseinbruch. Nach dem TV-Duell zwischen Trump und der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris am Vorabend stürzte der Anteilsschein im vorbörslichen Handel um mehr als 13 Prozent ab. Beobachter werteten dies als klares Zeichen dafür, dass Anleger Trumps Auftritt als schwach einschätzten und seine Chancen auf eine Rückkehr ins Weiße Haus nun geringer einschätzen.

Markt reagiert auf TV-Debatte

Die Reaktion der Finanzmärkte spiegelte die allgemeine Wahrnehmung des Duells wider. Eine CNN-Umfrage ergab, dass 63 Prozent der Zuschauer Harris als Siegerin sahen, während nur 37 Prozent Trump vorne sahen. Selbst der konservative Sender Fox News urteilte, Trump habe einen "schlechten Abend" gehabt. Die DWAC-Aktie, die in den vergangenen Wochen als Indikator für Trumps politische Aussichten galt, hatte bereits in den Monaten zuvor kontinuierlich an Wert verloren und nähert sich nun einem neuen Jahrestief.

