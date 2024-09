DJ MÄRKTE USA/Fest - Dow 900 Punkte über Tagestief - Inflation stützt Zinsoptimismus

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Nach einem sehr volatilen Verlauf mit kräftigen Verlusten in der ersten Handelshälfte, haben die Indizes an der Wall Street am Mittwoch noch in deutlich positivem Terrain geschlossen. Zunächst hatte der Markt negativ auf die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für August reagiert. Sie waren in der Kernrate einen Tick stärker gestiegen als gedacht. Dann gewann aber die Auffassung die Oberhand, dass die Zahlen grundsätzlich weiter in die richtige Richtung deuteten und der Inflationsdruck abnehme. Dem in der nächsten Woche beginnenden Zinssenkungszyklus der US-Notenbank stehe damit nichts im Weg - auch wenn der erste Zinsschritt nach unten nun eher ein normaler um 25 Basispunkte und kein großer um 50 werden dürfte.

Der Dow-Jones-Index ging mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 40.862 Punkte aus dem Tag und damit fast 900 Punkte über dem Tagestief. Im Dow gewannen IBM 2,2 Prozent, womit die Aktie ein neues Allzeithoch markierte Der S&P-500 schloss 1,1 Prozent höher, die als zinsempfindlicher geltenden techniklastigen Nasdaq-Indizes gewannen sogar 2,2 Prozent. Alle vier Indizes gingen damit nahe ihrer Tageshochs aus dem Geschäft. An der Nyse gab es nach ersten Zählungen 1.503 (Dienstag: 1.363) Kursgewinner und 1.278 (1.427) -verlierer. Unverändert schlossen 74 (67) Titel.

Zur Stimmungsaufhellung - insbesondere bei Technologieaktien - trug laut Teilnehmern auch bei, dass die Nvidia-Aktie stramm auf Erholungskurs ging. Sie verteuerte sich um 8,0 Prozent. Im Sog ging es auch für andere einschlägige KI-Aktien wie Broadcom um 6,7 und Super Micro Computer um 7,9 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf eine Veranstaltung von Goldman Sachs verwiesen, wo sich Nvidia-Chef Jensen Huang sehr optimistisch zu den Chancen von KI ausgelassen und die massiven Produktivitätssteigerungen durch KI-Anwendungen hervorgehoben habe.

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen mehrheitlich moderat. Sie folgten damit der gesunkenen Erwartung einer großen Zinssenkung in der kommenden Woche. Ohnehin sei die Zinssenkungsspekulation in den vergangenen Wochen schon sehr weit gediehen, hieß es. Der Dollar verteidigte die Gewinne der Vortage. Der Euro wurde am Tag vor der erwarteten Zinssenkung der EZB zuletzt mit 1,1017 Dollar gehandelt.

Das erste TV-Duell der beiden Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump sorgte in der Breite für keinen stärkeren Impuls. Harris wurde in Umfragen und als Siegerin gesehen. Trump gilt als der wirtschaftsfreundlichere der beiden Kandidaten, zumal er seinerzeit als Präsident die Unternehmenssteuern gesenkt hatte und dies bei einem Wahlsieg auch wieder in Aussicht stellte.

Solaraktien gesucht - Trump-Auftritt belastet Kurs seiner App

Gesucht waren Aktien aus dem Bereich Erneuerbarer Energien, weil Harris gegenüber der Branche als aufgeschlossener gilt als Trump. First Solar machten einen Satz um 15,2 Prozent, Solaredge schossen um 8,5 Prozent nach oben.

Der schwache Trump-Auftritt belastete den Kurs von Trump Media & Technology Group. Der Kurs der Muttergesellschaft des von ihm gegründeten Sozialen Netzwerks rutschte um um 10,4 Prozent ab.

Gamestop stürzten um 12,0 Prozent ab. Der Digitalspieleanbieter hatte einen scharfen Absatzrückgang verbucht und im zweiten Quartal die Umsatzerwartungen verfehlt. Dave & Buster's verbesserten sich um 4,7 Prozent. Der Restaurantbetreiber übertraf mit seinen Quartalszahlen die Marktprognosen.

Für Telesis Bio ging es um über 55 Prozent südwärts. Das Biotechnologieunternehmen kann die Voraussetzungen für eine Notierung an der Nasdaq nicht mehr erfüllen und will sich von er Börse zurückziehen.

Ölpreise erholen sich von Jahrestiefs

Die Ölpreise zogen mit der Wetterlage im Golf von Mexiko um bis zu 2,1 Prozent an. Der Wirbelsturm Francine wurde in die Kategorie eins hochgestuft. Laut Schätzungen der US-Behörden könnten als Folge 23,5 Prozent der lokalen Ölförderung temporär ausfallen. Die US-Ölvorräte stiegen derweil in der zurückliegenden Woche leicht und im erwarteten Rahmen, sie sorgten kaum für Impulse.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 40.861,71 +0,3% 124,75 +8,4% S&P-500 5.554,13 +1,1% 58,61 +16,4% Nasdaq-Comp. 17.395,53 +2,2% 369,65 +15,9% Nasdaq-100 19.237,30 +2,2% 408,17 +14,3% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,65 +5,1 3,60 -77,1 5 Jahre 3,45 +2,8 3,42 -54,7 7 Jahre 3,55 +2,3 3,52 -42,3 10 Jahre 3,66 +1,6 3,65 -21,8 30 Jahre 3,98 +0,8 3,97 0,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mi., 7:56 Di, 17:34 % YTD EUR/USD 1,1017 -0,0% 1,1043 1,1026 -0,2% EUR/JPY 156,88 -0,0% 155,92 157,24 +0,8% EUR/CHF 0,9395 +0,7% 0,9314 0,9337 +1,3% EUR/GBP 0,8446 +0,3% 0,8427 0,8439 -2,6% USD/JPY 142,41 -0,0% 141,17 142,60 +1,1% GBP/USD 1,3043 -0,3% 1,3104 1,3066 +2,5% USD/CNH (Offshore) 7,1288 -0,1% 7,1154 7,1329 +0,1% Bitcoin BTC/USD 57.610,70 +0,2% 56.229,10 57.089,70 +32,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,16 65,75 +2,1% +1,41 -5,4% Brent/ICE 70,42 69,19 +1,8% +1,23 -6,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,155 35,59 +1,6% +0,57 +7,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.512,81 2.516,69 -0,2% -3,89 +21,8% Silber (Spot) 28,66 28,43 +0,8% +0,23 +20,5% Platin (Spot) 956,33 942,50 +1,5% +13,83 -3,6% Kupfer-Future 4,10 4,04 +1,5% +0,06 +4,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2024 16:07 ET (20:07 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.