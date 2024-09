DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,8% auf 18.484 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Während bei Einzelwerten mangels Unternehmensnachrichten am Mittwochabend keine Auffälligkeiten zu bebachten waren, ging es in der Breite nachbörslich deutlich nach gegangen. Hintergrund war eine im Handelsverlauf an der Wall Street eingesetzte massive Erholungsbewegung. Sie hievte die großen Indizes nach deutlichen Anfangsverlusten teilweise noch klar in positives Terrain.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 18.483,72 18.330,27 +x% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 11, 2024 16:17 ET (20:17 GMT)

