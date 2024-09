Die neueste Ausgabe des Zürcher Finanzbrief 19/24 vom 11. September 2024 liefert einen umfassenden Überblick über aktuelle Trends und Entwicklungen in den Finanzmärkten sowie spezifische Anlageempfehlungen.Der Markt befindet sich in einer Übergangsphase, bei der sich die Erwartungshaltung gegenüber der bevorstehenden Berichtssaison geändert hat. Während in den vorherigen Quartalen oft positive Überraschungen erwartet wurden, positioniert sich der Markt nun für mögliche Enttäuschungen.Sowohl die EZB als auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...