DJ UBS-Vermögensverwalterteam zu Morgan Stanley gewechselt

NEW YORK (Dow Jones)--Ein Team von UBS-Beratern, das ein Vermögen von 2,7 Milliarden Dollar verwaltete, hat sich dem neuen Vermögensverwaltungskomplex von Morgan Stanley in New York angeschlossen. Die Mitglieder der sogenannten Alfa Group unter der Leitung von Daniel Schwartz mit Sitz in Paramus, haben sich bereits am Freitag bei Morgan Stanley registriert, wie eine Sprecherin bestätigte. Seitens der UBS wurde ein Kommentar zu dem Wechsel abgelehnt.

September 11, 2024 16:39 ET (20:39 GMT)

